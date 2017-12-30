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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:11
· Польша · Граница · Строительство · Строительство стены
Польша построит забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от АЧС

Польша построит забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от АЧС (13 новостей)

«Сооружение сделают для борьбы с африканской чумой свиней»

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, по которому скоро должно начаться строительство стены на границе с Украиной и Беларусью.

Такой проект будет осуществляться в рамках защиты страны от африканской чумы свиней, сообщает Укринформ.

"Длина стены составит более 1 тыс. Км, она будет похожа на антишумовые ограждения, которые устанавливают вдоль дорог", - говорится в сообщении.

Подписанный Дудой закон, регламентирующий внесение изменений в ряд законов, в частности закона об охоте.

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"Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел диких кабанов на территориях, находящихся под охраной. Для этого предусматривается получение охотниками платной отпуска до шести дней в течение года", - указывается.

Ранее в хозяйстве в селе Грозева Старосамборского района Львовской области, который расположен на границе с Польшей, обнаружено первая вспышка заболевания африканской чумы свиней.

Уже два года африканская чума у свиней очень сильно влияет на цены. В тот момент, когда она фиксируется в конкретном регионе, многие начинают вырезать свиней. И в эти моменты цены обваливаются. Раньше, когда где-то регистрировалось заболевание, населенный пункт окружали, ветеринарная милиция вырезала все поголовье скота, а крестьянам потом компенсировали убытки. Сейчас компенсацию не платят.

Обновлено в 14:03 Президент Польши Дуда подписал спецзакон о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).

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