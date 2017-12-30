Польша приняла "много беженцев" из Украины, но в ЕС об этом забыли - речница правительства

Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают
Обновлено в 13:56 Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.
Обновлено в 14:02 Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге Евросоюза, но Брюссель об этом забывает или не замечает.