Польша приняла "много беженцев" из Украины, но в ЕС об этом забыли - речница правительства (9 новостей) «Спикер польского правительство заявила, что Польша приняла много беженцев из Украины»

Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают

Обновлено в 13:56 Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.

Обновлено в 14:02 Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге Евросоюза, но Брюссель об этом забывает или не замечает.