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Общество
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 14:02
· Правительство · Польша · Пресс-секретарь
Польша приняла "много беженцев" из Украины, но в ЕС об этом забыли - речница правительства

Польша приняла "много беженцев" из Украины, но в ЕС об этом забыли - речница правительства (9 новостей)

«Спикер польского правительство заявила, что Польша приняла много беженцев из Украины»

Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают

Обновлено в 13:56 Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.

Обновлено в 14:02 Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге Евросоюза, но Брюссель об этом забывает или не замечает.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 09:47 Спикер польского правительство заявила, что Польша приняла много беженцев из Украины.
Европейская правда Европейская правда  ·  30.12.17, 10:28 Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 11:00 Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.17, 12:18 В правительстве Польши заявили, что облегчают напряженность на восточном фланге Европейского Союза, принимая "много беженцев" из Украины. Об этом заявила спикер польского правительства Иоанна Копцинская…
Униан Униан  ·  30.12.17, 13:36 Позиция страны по приему мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной, заявили в правительстве.
ForUm ForUm  ·  30.12.17, 13:56 Польша приняла «много беженцев» из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства…
Апостроф Апостроф  ·  30.12.17, 14:02 Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге Евросоюза, но Брюссель об этом забывает…
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