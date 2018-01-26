Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin

В начале февраля министр обороны Украины посетит Вашингтон с официальным визитом, где и узнает точную дату получения таких комплексов на вооружение. Об этом сообщает 112.ua. Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin. На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: "Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне". 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия. Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны. Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долл.

Обновлено в 20:45 В начале февраля министр обороны Украины посетит Вашингтон с официальным визитом, где и узнает точную дату получения таких комплексов на вооружение. Об этом сообщает 112.ua. Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные…

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