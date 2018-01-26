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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:14
· Вооружённые силы Украины · Вооружение · Министр обороны · Февраль
Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin

Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin (5 новостей)

«Полторак заявил, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ»

В начале февраля министр обороны Украины посетит Вашингтон с официальным визитом, где и узнает точную дату получения таких комплексов на вооружение. Об этом сообщает 112.ua. Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin. На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: "Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне". 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия. Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны. Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долл.

Обновлено в 20:45 В начале февраля министр обороны Украины посетит Вашингтон с официальным визитом, где и узнает точную дату получения таких комплексов на вооружение. Об этом сообщает 112.ua. Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные…

Обновлено в 21:14 По словам главы Минобороны, Россия продолжает поставлять вооружение и технику на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin»
Фото Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin
Фото В Минобороны рассказали, когда станет известно о получении комплексов Javelin
Фото Полторак анонсировал получения ВСУ комплексов Javelin
Фото В ближайшее время мы не ожидаем полномасштабной агрессии РФ, - Полторак
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Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 17:41 Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin. Об этом министр обороны сообщил в…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 17:59 Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin.
Главред Главред  ·  26.01.18, 19:07 Полторак заявил, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ.
Газета День Газета День  ·  26.01.18, 21:14 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия будет пытаться давить на Украину путем наращивания военного присутствия на границе и на Донбассе, но о масштабной агрессии пока не идет речь.…
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Полторак рассказал, когда узнает точную дату получения ВСУ комплексов Javelin

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