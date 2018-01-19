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Главком Главком · · Обновлено в 23:32
Помер поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі

Помер поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі (7 новостей)

«Тридцятирічний поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі, помер у лікарні»

Поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, загинув.

Про це повідомив радник голови Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк. 

«30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку», — повідомив Форостяк.

Глава Нацполіції в області Дмитро Головін зазначив, що поліцейський загинув через важке поранення легень.

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Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. 

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

Обновлено в 21:21 Раніше у поліції повідомили, що внаслідок стрілянини один з поліцейських дістав п'ять куль у груди. У вкрай тяжкому стані його доправили до лікарні, де за кілька годин він помер.

Обновлено в 23:32 «Нами встановлено, що перед затриманням розшукуваного громадянина виник гучний конфлікт між Дорошенком та його знайомим. На місце, вказане у повідомленні, виїхала слідчо-оперативна група у складі трьох людей. Коли вони приїхали на місце, вони візуально встановили контакт із підозрюваним у розшуку громадянином Дорошенком, намагалися перевірити його документи. Дорошенко вихватив, попередньо, автоматичну вогнепальну зброю і впритул почав стріляти у співробітників поліції», - розповів він.

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5 канал 5 канал  ·  19.01.18, 21:21 Кількість загиблих у перестрілці, що спалахнула сьогодні вдень, 19 грудня в Одесі, зросла до трьох. У лікарні помер 30-річний коп, якого поранили в груди. Про це інформує "5 канал". Раніше у поліції повідомили,…
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