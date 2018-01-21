  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 00:12
· Верховная Рада · Боевики · Оккупированная территория · Террористы
Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"

Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР" (20 новостей)

«Передача состоялась на КПВВ Майорск»

Украинская сторона передала на оккупированную территорию Донбасса помилованную президентом Порошенко женщину в рамках обмена заложниками.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, накануне, Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы так же ожидать, что будет продолжена серьезная работа по освобождению прежде всего наших военных, которых достаточно долго удерживают на оккупированных территориях.

По словам Геращенко, передача состоялась 21 января на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

Верховная Рада пересмотрела Налоговый кодекс: акцизы на сигареты вырастут
Верховная Рада пересмотрела Налоговый кодекс: акцизы на сигареты вырастут

Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину. Она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования – для освобождения наших заложников, – отметила она.

Теперь, по словам нардепа, боевики должны выдать Украине пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины

"В ближайшие дни мы ожидаем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Сори, сегодня больше никаких деталей и фамилий", – написала она.

Также Геращенко подчеркнула, что украинская сторона работает над тем, чтобы очередная волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее.

Обновлено в 23:20 Издание пишет, что в октябре 2015 года Бахмутский райсуд приговорил Козлову к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двоих нацгвардейцев. При этом в приговоре суда не упоминалось, что убитые военнослужащие.

Обновлено в 00:12 В документе указано, что 8 сентября 2014 года Козлова увидела в доме свого брата гранату Ф-1, "действуя умышленно", забрала ее и вышла из дому. Затем, по версии следствия, она остановила несовершеннолетнего мопедиста и, угрожая гранатой, требовала сигареты, а после отказа приказала отвезти ее в центр города.

ФОТО К НОВОСТИ: «Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"»
Фото Поплатилась конечностями: "ДНР" вернули террористку, помилованную Порошенко
Фото Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"
Фото Без конечностей и с ребенком: куда увезли преступницу, которую помиловал Порошенко
Фото Украина передала боевикам террористку, которую помиловал Порошенко
Фото Геращенко: Боевикам передали помилованную женщину - для дальнейшего освобождения заложников
Фото Обмен пленными: помилованную Порошенко женщину передали боевикам - Геращенко
Фото Женщину, помилованную Порошенко, передали боевикам
Фото Украинская сторона передала боевикам женщину, которую помиловал Президент
Фото Украина передала боевикам на Донбассе помилованную Порошенко женщину
Фото Украина передала боевикам женщину, помилованную Порошенко
Фото Помилованная Порошенко женщина в 2014 году подорвала гранату в авто с двумя нацгвардейцами и родила ребенка в колонии – СМИ
Фото СМИ: Помилованная президентом женщина подорвала гранату в авто с бойцами НГУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  21.01.18, 18:49 Украина пошла на уступки ради прорыва в процессе обмена
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 19:22 На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" состоялась передача женщины, помилованной президентом Ураины Петром Порошенко.
Главред Главред  ·  21.01.18, 19:35 Помилованная полностью признала свою вину.
УНН УНН  ·  21.01.18, 20:03 "Как только проинформировали офис Президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорское" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  21.01.18, 20:05 Стала известна судьба женщины, которую накануне помиловал президент Украины Петр Порошенко Подробности сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, сегодня, 21 января, женщину…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 20:18 Представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.01.18, 20:23 Украина передала на оккупированную территорию Донбасса помилован женщину в рамках обмена заложниками. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе…
MIGnews MIGnews  ·  21.01.18, 20:33 После этого украинская сторона ожидает передачи Украине одного военнослужащего.
Газета День Газета День  ·  21.01.18, 20:52 Представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко. Об этом сообщила представитель президента Украины…
Униан Униан  ·  21.01.18, 21:02 Теперь ожидается, что боевики выполнят договоренность об обмене и освободят украинского военнослужащего.
Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 21:04 Украинская сторона ожидает в ответ на передачу боевиками одного из удерживаемых ими военнослужащих. На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" состоялась передача боевикам женщины, накануне помилованной…
Факты Факты  ·  21.01.18, 21:04 Передача состоялась на КПВВ Майорск
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 21:21 Геращенко сообщила, что Украина передала боевикам ОРДО женщину, которую помиловал Порошенко.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 21:25 Украинская сторона передала поддерживаемым Россией боевикам на Донбассе женщину, которую накануне помиловал президент Петр Порошенко ради освобождения из плена террористов украинских заложников. Об этом…
ИС ИС  ·  21.01.18, 22:00 Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook. "На днях…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.01.18, 22:04 Передача представителям ОРДЛО женщины, ранее помилованной президентом Украины, прошла сегодня на КПВВ "Майорское"
Фокус Фокус  ·  21.01.18, 22:14 Украинская сторона 21 января передала боевикам ОРДО женщину, которую помиловал президент Петр Порошенко ради продолжения процесса освобождения заложников. Об этом сообщила первый заместитель председателя…
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 23:20 В октябре 2015 года Бахмутский райсуд приговорил украинку Надежду Козлову к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двоих нацгвардейцев. "Громадське" утверждает, что именно ее передали на временно…
Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 00:12 Женщина, которую помиловал президент Украины и которую сегодня передали на временно оккупированные территории, – уроженка города Часов Яр Донецкой области Надежда Козлова, которая в 2015 году была осуждена…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар

Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне…
Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам &quot;ДНР&quot;

Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"
Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений

Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения…
У Путина рассказали о его тайных контактах с Порошенко

У Путина рассказали о его тайных контактах с Порошенко
Германия и Франция планируют подписать новый Елисейский договор

Германия и Франция планируют подписать новый Елисейский договор
Франция призвала созвать срочное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Франция призвала созвать срочное заседание СБ ООН по ситуации в…
МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху

МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту…
Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак

Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри может побороться за титул WBA International

Тайсон Фьюри может побороться за титул WBA International
Стали відомі номінанти на антипремію «Золота малина»

Стали відомі номінанти на антипремію «Золота малина»
В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение

В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение
Как выбрать действительно надежное детское автокресло

Как выбрать действительно надежное детское автокресло
Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение

Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение
Слабость в ногах лечат операцией на позвоночнике

Слабость в ногах лечат операцией на позвоночнике
Amazon открывает магазин без касс и продавцов

Amazon открывает магазин без касс и продавцов
Погода в Павлограде 22 января

Погода в Павлограде 22 января
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.