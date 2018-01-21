Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"

Украинская сторона передала на оккупированную территорию Донбасса помилованную президентом Порошенко женщину в рамках обмена заложниками.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, накануне, Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы так же ожидать, что будет продолжена серьезная работа по освобождению прежде всего наших военных, которых достаточно долго удерживают на оккупированных территориях.

По словам Геращенко, передача состоялась 21 января на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

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Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину. Она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования – для освобождения наших заложников, – отметила она.

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"В ближайшие дни мы ожидаем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Сори, сегодня больше никаких деталей и фамилий", – написала она.

Также Геращенко подчеркнула, что украинская сторона работает над тем, чтобы очередная волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее.

Обновлено в 23:20 Издание пишет, что в октябре 2015 года Бахмутский райсуд приговорил Козлову к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двоих нацгвардейцев. При этом в приговоре суда не упоминалось, что убитые военнослужащие.

Обновлено в 00:12 В документе указано, что 8 сентября 2014 года Козлова увидела в доме свого брата гранату Ф-1, "действуя умышленно", забрала ее и вышла из дому. Затем, по версии следствия, она остановила несовершеннолетнего мопедиста и, угрожая гранатой, требовала сигареты, а после отказа приказала отвезти ее в центр города.