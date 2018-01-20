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Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница (4 новости)

«Последний раз она говорила с родителями вечером, 19 января»

В пятницу, 19 января, в Киеве не вернулась домой после прогулки с друзьями 12-летняя школьница Ира. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

«Вечером 19 января в Киеве пропал 12-летний ребенок. После занятия в школе Ира пошла гулять с друзьями. Как стемнело, сообщила маме, что уже идет домой, до этого момента девочка домой не пришла. Мама в полном отчаянии, прошу сообщать любую информацию», – сказано в сообщении.

Пропавшая девочка была одета в синюю куртку-парку и светлую обувь. Всех, кто что-то знает о пропавшей девочке, просят звонить на номера телефонов: 093-630-71-50 и 098-333-27-06. Киев, пропал ребенок, девочка

ФОТО К НОВОСТИ: «Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница»
Фото Мама в отчаянии: в Киеве пропала школьница. Опубликовано фото
Фото Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница
Фото Гуляла с друзьями: при загадочных обстоятельствах в Киеве пропал ребенок
Фото В Киеве пропала 12-летняя школьница. Опубликовано фото
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Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 15:13 Последний раз она говорила с родителями вечером, 19 января
РБК Украина РБК Украина  ·  20.01.18, 15:50 19 января в Киеве пропала 12-летняя школьница Ирина. Ребенок ушел на прогулку с друзьями и не вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE."Внимание. Вчера вечером. После занятия в школе пошла…
Politeka Politeka  ·  20.01.18, 18:31 В сети появились фото несовершеннолетней школьницы, которая исчезла в Киеве накануне 19 января 12-летняя Ирина Загайная не вернулась домой после прогулки с друзьями. «Вчера вечером пропал ребенок. После…
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Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница
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