Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя школьница (4 новости) «Последний раз она говорила с родителями вечером, 19 января»

В пятницу, 19 января, в Киеве не вернулась домой после прогулки с друзьями 12-летняя школьница Ира. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

«Вечером 19 января в Киеве пропал 12-летний ребенок. После занятия в школе Ира пошла гулять с друзьями. Как стемнело, сообщила маме, что уже идет домой, до этого момента девочка домой не пришла. Мама в полном отчаянии, прошу сообщать любую информацию», – сказано в сообщении.

Пропавшая девочка была одета в синюю куртку-парку и светлую обувь. Всех, кто что-то знает о пропавшей девочке, просят звонить на номера телефонов: 093-630-71-50 и 098-333-27-06. Киев, пропал ребенок, девочка