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Помогите найти: в Киеве уже неделю ищут 25-летнего Андрея Островского

Помогите найти: в Киеве уже неделю ищут 25-летнего Андрея Островского (4 новости)

«Три сестрички спят в одной кроватке — еще две поставить негде»

43-летняя Джессику Анслоу, которая живет в штате Юте (США), прославила в Instagram благодаря своей внешности. Она родила семерых детей и сейчас добилась такой же фигуры, как у ее 23-летней дочери.

Своего первенца она родила в 19 лет. После родов она очень растолстела. Несмотря на это она не прилагала особых усилий для того, чтобы исправить свою фигуру. Лишь три года назад она решила в корне изменить свой образ жизни. Джессика отказалась от фастфуда и стала по три раза в неделю посещать спортзал.

Многие комментаторы удивляются, как женщине удается настолько хорошо следить за собой и при этом ухаживать за всей семьей. Она объясняется это тем, что ухаживать за маленькими детьми ей помогают бабушки, дедушки, муж, а также старшие дети.

В Киеве ребенок пострадал в масштабном ДТП: опубликованы фото
В Киеве ребенок пострадал в масштабном ДТП: опубликованы фото

На данный момент у женщины в Instagram набралось уже 125 тыс. подписчиков. Многие из них отмечают, что Джессика стала для них примером для подражания.

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Факты Факты  ·  15.01.18, 09:14 Три сестрички спят в одной кроватке — еще две поставить негде
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  15.01.18, 11:05 В Киеве в Деснянском районе пропал 25-летний парень Андрей Островский. Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook. По словам родных, он вышел из дома еще 8 января, но до сих…
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Помогите найти: в Киеве уже неделю ищут 25-летнего Андрея Островского

Помогите найти: в Киеве уже неделю ищут 25-летнего Андрея Островского
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