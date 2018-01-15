Помогите найти: в Киеве уже неделю ищут 25-летнего Андрея Островского

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43-летняя Джессику Анслоу, которая живет в штате Юте (США), прославила в Instagram благодаря своей внешности. Она родила семерых детей и сейчас добилась такой же фигуры, как у ее 23-летней дочери.

Своего первенца она родила в 19 лет. После родов она очень растолстела. Несмотря на это она не прилагала особых усилий для того, чтобы исправить свою фигуру. Лишь три года назад она решила в корне изменить свой образ жизни. Джессика отказалась от фастфуда и стала по три раза в неделю посещать спортзал.

Многие комментаторы удивляются, как женщине удается настолько хорошо следить за собой и при этом ухаживать за всей семьей. Она объясняется это тем, что ухаживать за маленькими детьми ей помогают бабушки, дедушки, муж, а также старшие дети.

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На данный момент у женщины в Instagram набралось уже 125 тыс. подписчиков. Многие из них отмечают, что Джессика стала для них примером для подражания.