  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:26
· Польша · МИД
Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев (18 новостей)

«В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о “бандеризиме”»

В Польше рассказали детали закона о запрете "бандеризма". Там пояснили, что уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, пишет агентство PAP.

"В связи с заявлением МИД Украины по поводу принятия 26 января 2018 Сеймом Польши закона "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти..." сообщаем, что законотворческий процесс вышеуказанного правового акта еще не завершен", – добавили в МИД Польши.

В ведомстве также добавили, что инициаторы закона имели целью противодействовать "отрицанию или снижению ответственности виновных в преступлениях, совершенных коллаборационистами Третьего Рейха".

Польша за год вдвое увеличила поставки газа в Украину
Польша за год вдвое увеличила поставки газа в Украину

В польском министерстве подтвердили свою готовность строить отношения стратегического партнерства с Украиной.

"Однако, как мы неоднократно заявляли, это партнерство должно быть основано на правде", – заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Обновлено в 18:58 Об этом в субботу, 27 января, сообщает УНИАН со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел Польша относительно комментария МИД Украины.

Обновлено в 20:26 Как подчеркивает МИД РП, намерением инициаторов данного закона является "противодействие отрицанию или приуменьшению ответственности преступников за преступления, совершенные формациями, которые были коллаборационистами немецкого Третьего рейха".

ФОТО К НОВОСТИ: «Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев»
Фото Вятрович: закон о запрете "бандеровской идеологии" - опасный для Польши
Фото МИД Польши ответил Украине относительно закона о "бандеровской идеологии"
Фото В Польше объяснили, кого хотят наказывать по закону о запрете "бандеровской идеологии"
Фото МИД Польши: Закон "о бандеровской идеологии" о тех, кто публично "вопреки фактам" отрицает преступления колаборационистов
Фото В Польше разъяснили, кого на самом деле будут карать за “бандеровскую идеологию”
Фото В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о "бандеризиме"
Фото МИД Польши о законопроекте о запрете "бандеризма": Он должен противодействовать отрицанию или приуменьшению ответственности коллаборантов Третьего рейха
Фото В Польше объяснили нюансы закона о "бандеровской идеологии"
Фото Осуждение "бандеризма": Польша ответила на заявление МИД Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  27.01.18, 11:28 Напомним, что в пятницу, 26 января, Сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая запрещает так называемую "бандеровскую идеологию". Об этом сообщает издание Do Rzeczy.…
Униан Униан  ·  27.01.18, 14:53 Вятрович прокомментировал принятие Сеймом Польши закона о запрете идеологии украинских националистов.
Европейская правда Европейская правда  ·  27.01.18, 15:23 Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 15:38 Закон партии Kukiz'15 о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов будет трудно выполнить.
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 15:39 Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 15:46 В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о “бандеризиме”.
Апостроф Апостроф  ·  27.01.18, 15:49 Принятый Сеймом Польши законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных…
Главред Главред  ·  27.01.18, 16:19 Законопроект должен противодействовать отрицанию ответственности исполнителей преступлений, совершенных III Германским Рейхом.
Канал 112 Канал 112  ·  27.01.18, 16:25 Закон "о бандеровской идеологии" будет касаться только тех, кто публично и "вопреки фактам" умаляет ответственность колаборационистов. Об этом сказано в комюнике МИД Польши в ответ на заявление МИД Украины,…
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 16:57 В польском Министерстве иностранных дел уточнили, что закон о запрете пропаганды так называемой “бандеровской идеологии” касается не всех Под этот закон подпадают только те, кто публично и…
Униан Униан  ·  27.01.18, 17:39 Польские дипломаты отметили, что процесс законодательного проведение этого правового акта еще не был завершен.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 17:51 Наказывать будут только тех лиц, которые публично отрицают "преступления, совершенные коллаборационистами Третьего рейха".
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 17:57 Министерство иностранных дел Польши заявляет, что законодательный процесс по делу относительно официального введения наказания за одобрение "бандеровской идеологии" в стране еще не завершен. Об этом сообщает…
Гордон Гордон  ·  27.01.18, 18:15 Научная и художественная деятельность в понимании польского законопроекта о запрете идеологии украинских националистов не является преступлением, отметили в Министерстве иностранных дел Польши.Законодательный…
УНН УНН  ·  27.01.18, 18:31 В связи с заявлением МИД Украины по поводу одобрения сеймом Польши проекта закона "Об изменении закона об Институте национальной памяти - Комиссии преследования преступлений против польского народа и…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 18:58 Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.01.18, 20:26 Законодательный процесс по принятию изменений в законы, которыми предусматривается осуждение "бандеровской идеологии" в Польше и наказание за отрицание преступлений украинских националистов против поляков,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол

Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол
Нереалистичный сценарий. У Мелании Трамп рассказали о скандалах с мужем

Нереалистичный сценарий. У Мелании Трамп рассказали о скандалах с мужем
В Украине заработала Полицейская академия

В Украине заработала Полицейская академия
Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться

Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться
Поправка о запрете &quot;бандеризма&quot; - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой,…
В МВД Украины проходит заседание коллегии по итогам 2017 года. Трансляция

В МВД Украины проходит заседание коллегии по итогам 2017 года.…
Все три туза Волкера,- Пономарь

Все три туза Волкера,- Пономарь
РосСМИ: Сурков назвал предложения по миссии ООН на Донбассе &quot;реализуемыми&quot;

РосСМИ: Сурков назвал предложения по миссии ООН на Донбассе "реализуемыми"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”

Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”
Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)

Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)
Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать

Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать
Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)

Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)
Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией

Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией
Что украинцы чаще всего покупают на подарки

Что украинцы чаще всего покупают на подарки
Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка

Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у…
Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»

Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.