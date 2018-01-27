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Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев (18 новостей) «В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о “бандеризиме”»

В Польше рассказали детали закона о запрете "бандеризма". Там пояснили, что уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, пишет агентство PAP.

"В связи с заявлением МИД Украины по поводу принятия 26 января 2018 Сеймом Польши закона "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти..." сообщаем, что законотворческий процесс вышеуказанного правового акта еще не завершен", – добавили в МИД Польши.

В ведомстве также добавили, что инициаторы закона имели целью противодействовать "отрицанию или снижению ответственности виновных в преступлениях, совершенных коллаборационистами Третьего Рейха".

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В польском министерстве подтвердили свою готовность строить отношения стратегического партнерства с Украиной.

"Однако, как мы неоднократно заявляли, это партнерство должно быть основано на правде", – заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Обновлено в 18:58 Об этом в субботу, 27 января, сообщает УНИАН со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел Польша относительно комментария МИД Украины.

Обновлено в 20:26 Как подчеркивает МИД РП, намерением инициаторов данного закона является "противодействие отрицанию или приуменьшению ответственности преступников за преступления, совершенные формациями, которые были коллаборационистами немецкого Третьего рейха".