Популярный британский певец снял трогательный клип в Киеве: опубликовано видео

Клип известного британского певца Калума Скотта, который был снят в Киеве, за сутки побил рекорды просмотров. Об этом сообщает ТСН.

Популярный британский певец Калум Скотт снял клип в столице Украины на песню You Are The Reason. На кадрах нового клипа можно увидеть Крещатик, Майдан Независимости, Софийский собор, памятник Шевченко и другие достопримечательности столицы.

Калум Скотт назвал эту работу особенной для себя.

"Горд объявить, что мой официальный клип на песню You Are The Reason уже вышел. Это видео много для меня значит, надеюсь, для вас также станет особенным", - написал Калум в соцсети.

Съемки клипа проходили в Киеве в ноябре, о чем Калум сообщал на своих страницах в социальных сетях.

"Скоро вернусь... только что улетел в Киев, Украина, на уикенд", - певец написал в своем Twitter.

В комментариях у Калума спрашивали, не планирует ли он концерт в Киеве. Певец ответил, что нет, но если бы знал, сколько у него в Украине фанатов, то обязательно устроил бы шоу.

Калум Скотт родился 12 октября 1988 года в Великобритании.

Популярность приобрел после участия в британском шоу "Британия имеет талант". На шоу певец выступил с хитом шведской исполнительницы Робин -Dancing on My Own.

После выступления Калума жюри стоя аплодировало ему несколько минут, Саймон Коуэлл, самый строгий член жюри, нажал золотую кнопку, что позволило Скотту сразу же пройти в полуфинал.

Объясняя своё решение, Коуэлл сказал: "Я ни разу за все годы участия в шоу не слышал парня с таким огромным талантом".

После окончания съемок шоу, Калум выпустил сингл с оригинальной версией хита шведской певицы Робин Dancing On My Own, который сразу же попал на второе место британского чарта и стал платиновым.

Видео с первого прослушивания Скотта просмотрели на YouTube более 140 миллионов раз, а его дебютный клип на песню Dancing On My Own набрал более 230 миллионов просмотров.

