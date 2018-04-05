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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:15
· Нагрудный знак · США · Встреча · Сенатор США
Порошенко нагородив сенатора США Портмана орденом "За заслуги"

Порошенко нагородив сенатора США Портмана орденом "За заслуги" (4 новости)

«Президент України Петро Порошенко нагородив сенатора США Роберта Портмана орденом За заслуги, а також обговорив з ним ситуацію на Донбасі…»

Об этом сообщает пресс-служба главы госудаства.

Указано, что во время встречи в Администрации Президента между американским сенатором и Петром Порошенко, лидер страны вручил Портману весомую награду в связи с его ощутимым собственноручным вкладом в развитие отношений и взаимодействия между двумя государствами, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, глава государства поблагодарил за мощное двухпартийное способствование Украине от Сената США и тщательную продуманную работу по этому вопросу Сенатского украинского Кокуса, где сенатор Портманзанимает пост сопредседателя.

Также Порошенко заявил о вложении самого Роберта Портмана в отправку на Украину военной помощи, такой как защитные вооружения, и введение ограничительных санкций после агрессии Российской Федерации в сторону украинской территории.

Помимо этого, были обговорены вопросы о войне на востоке Украины и твердо осуждены длительные нарушения от контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по поводу Пасхальных праздников, после чего президент напомнил о важности продуманных усилий стран, вложенных в эффективную миротворческую миссию ООН в Донбассе.

Обновлено в 12:15 В частности, глава государства поблагодарил за мощное двухпартийное способствование Украине от Сената США и тщательную продуманную работу по этому вопросу Сенатского украинского Кокуса, где сенатор Портманзанимает пост сопредседателя.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
iPress iPress  ·  05.04.18, 08:59 Президент України Петро Порошенко нагородив сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги", а також обговорив з ним ситуацію на Донбасі і перебіг реформ в Україні.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 11:56 Президент Петро Порошенко нагородив Сенатора Сполучених Штатів Америки Роберта Портмана орденом За заслуги III ступеня. Таку нагороду американець отримав, зокрема, за особисті зусилля у питаннях надання…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 12:07 Сенатор США Роберт Портман считает, что Украине необходимо достигнуть большего прогресса в реализации антикоррупционных реформ и продолжать внедрение экономических реформ.
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