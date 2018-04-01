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Политика
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 17:51
· Пресс-служба · Встреча · Греция
Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной (6 новостей)

«Петр Порошенко планирует пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье»

Об этом передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи украинский президент планирует обсудить со своим коллегой вопрос усиления туристического сотрудничества. Отдельно греки вместе с нами начали несколько важных проектов в обучении, и по строительству, и по поддержке церкви. 

Для Украины будет очень важна позиция Афин в поддержке последней проведения миротворческой миссии на востоке Украины. Киев также заинтересован в получении греческого опыта по выходу из экономических кризисов и реформировании государственных институтов, который страна уже прошла в 2013-2014 годах.

Алексис Ципрас принял приглашение украинского лидера, пообещав привести в Украину солнечную погоду. 

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Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма. 

Обновлено в 16:56 Об этом сообщает "Тиждень.ua".

Обновлено в 17:51 "Планирую пригласить премьер-министра Греции Ципрас посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье", - отметил Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной»
Фото Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной
Фото Порошенко пригласит премьер-министра Греции в Мариуполь
Фото Порошенко проведет рабочую встречу с премьером Греции
Фото Порошенко пригласит Ципраса в Мариуполь
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 13:42 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить г.Мариуполь Донецкой области и место проживания греческой общины на Приазовье, сообщается…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 13:52 Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область пообщался с представителями греческой общины Мариуполя.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.04.18, 16:56 Президент собирается пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить места проживания греческой общины в Приазовье. Об этом сообщает "Тиждень.ua".Заявил об этом Петр Порошенко во время рабочей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  01.04.18, 17:51 Президент Украины Петр Порошенко пригласит премьер-министра Греции Ципрас посетить Мариуполь. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Донецкую область, передает АПУ. "Планирую пригласить премьер-министра…
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