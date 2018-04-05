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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:59
· Децентрализация
Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации (10 новостей)

«Глава государства объяснил, зачем на местах нужны префекты»

Об этом он сказал на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, которое происходит в Виннице, передает Depo.ua . "Всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум голова. Если бы кто-то взялся написать стихотворение о децентрализации, мог бы одолжить эти строки Григория Сковороды", - сказал глава государства.

Обновлено в 14:29 "Децентрализация - это не «парад суверенитетов», как хотят некоторые политиканы на местах. Есть четкое разделение полномочий и ответственности за то, чем должен заниматься депутат, чем - парламент, правительство и президент. Распределение полномочий устанавливается не «соглашениями», а законами и Конституцией", -…

Обновлено в 14:59 Впервые в истории страны доля местных бюджетов превысила 50% в сводном Госбюджете

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации»
Фото Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации
Фото Порошенко хочет закрепить в Конституции изменения в части децентрализации
Фото Порошенко рассказал о результатах децентрализации в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 11:59 Конституционные изменения по децентрализации остаются актуальными, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 12:48 Конституционные изменения по децентрализации остаются актуальными, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.04.18, 12:51 5 апреля в Киеве на расширенном правительственном совещании прошло обсуждение по децентрализации. По словам Порошенко, это одно из его первых приоритетных требований. Об этом пишет Петр Порошенко в Twitter.Президент…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 13:02 Президент Украины Петр Порошенко считает, что децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации, которую пыталась Украине привить Россия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  05.04.18, 13:10 Президент Украины Петр Порошенко считает, что децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации, которую пыталась Украине привить Россия. «Она оказалась, эта политика децентрализации,…
Факты Факты  ·  05.04.18, 13:27 Глава государства объяснил, зачем на местах нужны префекты
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 14:00 Президент Петр Порошенко считает актуальным внесение изменений в Конституцию в части децентрализации. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Виннице на выступлении на расширенном правительственном…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.04.18, 14:29 Политика децентрализации оказалась "действенным противоядием от федерализации", которую искусственно пыталась привить Украине страна-оккупант Россия. Об этом на правительственном совещании по вопросам…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 14:59 Впервые в истории страны доля местных бюджетов превысила 50% в сводном Госбюджете
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