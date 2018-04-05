Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации (10 новостей) «Глава государства объяснил, зачем на местах нужны префекты»

Об этом он сказал на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, которое происходит в Виннице, передает Depo.ua . "Всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум голова. Если бы кто-то взялся написать стихотворение о децентрализации, мог бы одолжить эти строки Григория Сковороды", - сказал глава государства.

Обновлено в 14:29 "Децентрализация - это не «парад суверенитетов», как хотят некоторые политиканы на местах. Есть четкое разделение полномочий и ответственности за то, чем должен заниматься депутат, чем - парламент, правительство и президент. Распределение полномочий устанавливается не «соглашениями», а законами и Конституцией", -…

Обновлено в 14:59 Впервые в истории страны доля местных бюджетов превысила 50% в сводном Госбюджете