Порошенко назначил 150 судей

Сегодня в 13:05

Представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей поддержано президентом Петром Порошенко - соответствующие указы появились сегодня, 29 декабря, на сайте главы государства.

Новые должности получили 150 судей.

Также несколько десятков судей были переведены в местные суды на командировочный срок до полугода.

Полный список назначений и переводов доступен на сайте Судебной власти Украины.

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28 ноября 2017 года в официальном вестнике парламента Голос Украины был напечатан полный текст закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в другие законодательные акты, который запускает судебную реформу.

Обновлено в 13:35 Глава государства сегодня поддержал представление Высшего совета правосудия.

Обновлено в 14:12 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.