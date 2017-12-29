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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:12
· Судья
Порошенко назначил 150 судей

Порошенко назначил 150 судей (6 новостей)

«Глава государства сегодня поддержал представление Высшего совета правосудия»

Представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей поддержано президентом Петром Порошенко - соответствующие указы появились сегодня, 29 декабря, на сайте главы государства.

Новые должности получили 150 судей.

Также несколько десятков судей были переведены в местные суды на командировочный срок до полугода.

Полный список назначений и переводов доступен на сайте Судебной власти Украины.

В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ
В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ

28 ноября 2017 года в официальном вестнике парламента Голос Украины был напечатан полный текст закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в другие законодательные акты, который запускает судебную реформу.

Обновлено в 13:35 Глава государства сегодня поддержал представление Высшего совета правосудия.

Обновлено в 14:12 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назначил 150 судей»
Фото Порошенко назначил 150 судей
Фото Порошенко одобрил назначение 150 судей и перевод десятков других
Фото Порошенко назначил 150 судей
Фото Порошенко подписал указы о создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 11:45 Президент Петр Порошенко поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей.
Газета День Газета День  ·  29.12.17, 12:48 Президент Петр Порошенко поддержал представление Высшего советаправосудия о назначении и временном переводе судей. Об этом сообщает 29 декабря портал Судебная власть Украины. Согласно указам президента,…
Голос.UA Голос.UA  ·  29.12.17, 13:32 Президент Петр Порошенко поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей. Об этом сообщает 29 декабря портал Судебная власть Украины. Согласно указам президента,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.17, 13:35 Глава государства сегодня поддержал представление Высшего совета правосудия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.17, 14:12 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.
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