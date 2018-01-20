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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 16:12
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить

Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить (8 новостей)

«20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах защитников Донецкого аэропорта»

Президент Петр Порошенко назвал "киборгов" - бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт - "символом Украины, которую невозможно победить".

Обновлено в 16:02 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах защитников Донецкого аэропорта

Обновлено в 16:12 "242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши "Киборги" - символ Украины, который невозможно победить. Ведь за нами "правда и слава, и воля святая", - написал он. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить»
Фото Порошенко считает "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить
Фото Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить
Фото Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Фото Порошенко: "Киборги" - символ Украины, который невозможно победить
Фото "Киборги" - символ Украины, который невозможно победить, - Порошенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 14:26 Президент Петр Порошенко назвал "киборгов" - бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт - "символом Украины, который невозможно победить"
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 14:37 Президент Украины Петр Порошенко считает “киборгов”-бойцов, защищавших 242 дня Донецкий аэропорт, символом Украины, которую невозможно победить.
Униан Униан  ·  20.01.18, 15:03 Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта, отметил президент.
АТН АТН  ·  20.01.18, 15:20 Сегодня, 20 января, в Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта, передает Интерфакс.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  20.01.18, 15:44 Президент Украины назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.  "242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина…
Факты Факты  ·  20.01.18, 16:02 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах защитников Донецкого аэропорта
Газета День Газета День  ·  20.01.18, 16:12 Президент Украины назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.  "242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина…
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