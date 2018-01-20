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Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить (8 новостей) «20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах защитников Донецкого аэропорта»

Президент Петр Порошенко назвал "киборгов" - бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт - "символом Украины, которую невозможно победить".

Обновлено в 16:02 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах защитников Донецкого аэропорта

Обновлено в 16:12 "242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши "Киборги" - символ Украины, который невозможно победить. Ведь за нами "правда и слава, и воля святая", - написал он.