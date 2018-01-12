Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год (8 новостей) «Активное реформирование страны должно продолжиться»

Президент Петр Порошенко заявил о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", - отметил Порошенко.

Он добавил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

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Обновлено в 21:50 "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", – написал он.

Обновлено в 22:36 В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.