Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год

Президент Петр Порошенко заявил о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", - отметил Порошенко.
Он добавил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.
Обновлено в 21:50 "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", – написал он.
Обновлено в 22:36 В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.