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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:36
· Реформы · Заявления Петра Порошенко
Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год

Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год (8 новостей)

«Активное реформирование страны должно продолжиться»

Президент Петр Порошенко заявил о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", - отметил Порошенко. 

Он добавил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

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Обновлено в 21:50 "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", – написал он.

Обновлено в 22:36 В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год»
Фото Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности
Фото Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год
Фото Реформы-2018: Порошенко раскрыл приоритетные направления для Украины
Фото Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года
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Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 19:22 Президент Петр Порошенко заявляет о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 19:43 Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные законопроекты, которые должна принять Верховная Рада в 2018 году.
Depo.ua Depo.ua  ·  12.01.18, 20:20 Об этом он пишет 12 января на своей странице в Facebook , передает Depo.ua . "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой,…
Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 20:43 Активное реформирование страны должно продолжиться
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  12.01.18, 21:35 Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли. Об этом президент сообщил в Facebook. «В следующем…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.01.18, 21:50 В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом в пятницу, 12 января, президент Украины Петр Порошенко…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  12.01.18, 22:36 Об этом сообщил глава государства в Facebook. По его словам со следующего года украинское правительство продолжит активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой,…
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