Порошенко назвал прошедший год переломным из-за проведенных реформ

Президент Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украинского государства.
Об этом он написал в Facebook.
“2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским”, - отметил Порошенко.
Обновлено в 22:46 Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент.
Обновлено в 00:08 Президент убежден, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев.