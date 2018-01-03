Порошенко назвал прошедший год переломным из-за проведенных реформ (5 новостей) «Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент»

Президент Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украинского государства.

Об этом он написал в Facebook.

“2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским”, - отметил Порошенко.

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Обновлено в 22:46 Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент.

Обновлено в 00:08 Президент убежден, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев.