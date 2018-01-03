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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 00:08
Порошенко назвал прошедший год переломным из-за проведенных реформ

Порошенко назвал прошедший год переломным из-за проведенных реформ (5 новостей)

«Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент»

Президент Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украинского государства.

Об этом он написал в Facebook.

“2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским”, - отметил Порошенко.

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Обновлено в 22:46 Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент.

Обновлено в 00:08 Президент убежден, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назвал прошедший год переломным из-за проведенных реформ»
Фото Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании государства
Фото Порошенко рассказал, какой год стал переломным для Украины
Фото Порошенко назвал год, который стал переломным в реформировании Украины
Фото Порошенко назвал прошлый год переломным в реформировании Украины
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Хвиля Хвиля  ·  03.01.18, 21:39 Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украинского государства. Об этом Президент  Украины написал в Facebook. “2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная,…
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 21:40 Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев.
Главред Главред  ·  03.01.18, 22:46 Медицинская, пенсионная и образовательная реформы улучшат жизнь украинцев, считает президент.
Униан Униан  ·  04.01.18, 00:08 Президент убежден, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев.
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