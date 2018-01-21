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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 00:30
· Минские соглашения · Договоренность · Встреча · Восток Украины
Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений

Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений (7 новостей)

«Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента»

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляют в пресс-службе главы государства.

Обновлено в 20:57 Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что В.Путин и П.Порошенко поддерживают контакты и проводят встречи, о которых не сообщают прессе.

Обновлено в 00:30 Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений»
Фото Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений
Фото Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений
Фото В Администрации Президента Украины заявили, что Порошенко не встречался с Путиным после заключения Минских соглашений
Фото Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений, - АП
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Гордон Гордон  ·  21.01.18, 19:03 Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин последний раз виделись 19 октября 2016 года в Берлине в рамках нормандского формата.Президент Украины Петр Порошенко не проводил…
Канал 112 Канал 112  ·  21.01.18, 19:11 Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе. Об…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 20:16 Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  21.01.18, 20:57 "Никаких двусторонних встреч Президент Украины с Президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили в пресс-службе. Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  22.01.18, 00:30 Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента.
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