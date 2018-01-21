Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений (7 новостей) «Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента»

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляют в пресс-службе главы государства.

Обновлено в 20:57 Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что В.Путин и П.Порошенко поддерживают контакты и проводят встречи, о которых не сообщают прессе.

Обновлено в 00:30 Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента.