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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:53
· Декларация
Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год (12 новостей)

«Количество денег в банках у него сократилось»

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн, из которых уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора.

Обновлено в 21:41 Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривень, сообщили у Порошенко.

Обновлено в 21:53 За 2017 год Президент Петр Порошенко заработал 16 303 874 гривны. 336 тысяч из них – заработная плата, которая идет на благотворительность. Еще почти 16 миллионов – проценты по депозитам.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год»
Фото Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год
Фото Доход Порошенко в 2017 году составил 16,3 млн грн – Администрация Президента
Фото За 2017 год доходы Порошенко составили более 16 миллионов гривен
Фото Более 16 млн доходов: Порошенко обнародовал декларацию
Фото Декларация президента: у Порошенко рассказали о его благотворительности и поступлениях в бюджет от "Рошен"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.03.18, 18:28 Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.03.18, 18:48 Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн, из которых уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по…
Гордон Гордон  ·  30.03.18, 18:57 В 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил доход в 15,8 млн грн в качестве процентов по депозитам, а зарплату в размере 335 тыс. грн он отдал на благотворительность, отметили в Администрации…
Голос.UA Голос.UA  ·  30.03.18, 19:04 Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, составляет 16 303 874 гривен. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.03.18, 19:10 Расходы на Мальдивы, кстати, тоже внесли в декларацию, но точную сумму не указали.
Обозреватель Обозреватель  ·  30.03.18, 19:17 Количество денег в банках у него сократилось
Хвиля Хвиля  ·  30.03.18, 19:24 Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен. «Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017,…
Facenews Facenews  ·  30.03.18, 19:35 Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен.Об этом сообщает пресс-служба президента."Общая сумма доходов,…
ForUm ForUm  ·  30.03.18, 20:23 Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.Общая сумма доходов, полученных Порошенко за 2017, равна 16303874 гривням.…
Униан Униан  ·  30.03.18, 21:41 Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривень, сообщили у Порошенко.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.03.18, 21:53 За 2017 год Президент Петр Порошенко заработал 16 303 874 гривны. 336 тысяч из них – заработная плата, которая идет на благотворительность. Еще почти 16 миллионов – проценты по депозитам.
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