Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год (12 новостей) «Количество денег в банках у него сократилось»

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн, из которых уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора.

Обновлено в 21:41 Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривень, сообщили у Порошенко.

Обновлено в 21:53 За 2017 год Президент Петр Порошенко заработал 16 303 874 гривны. 336 тысяч из них – заработная плата, которая идет на благотворительность. Еще почти 16 миллионов – проценты по депозитам.