Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и младенец на руках. Она написала письмо президенту, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - заявила Геращенко.

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