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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:00
· Освобождение · Преступление
Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО (21 новость)

«Осужденная совершила тяжкое преступление против Украины»

Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и младенец на руках. Она написала письмо президенту, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - заявила Геращенко.

Обновлено в 23:58 Президент Петр Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление. Об этом сообщила представитель президента в Трехсторонний контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. "На днях президент помиловал одну женщину, которая…

Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы…
Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы…

Обновлено в 00:00 Ранее Геращенко рассказала о проблемах в переговорах с Россией по Донбассу.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 19:19 Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко. Стороны обсуждали…
ТСН ТСН  ·  20.01.18, 19:34 Осужденная совершила тяжкое преступление против Украины.
Униан Униан  ·  20.01.18, 19:37 Президент заявил, что Украина ждет освобождения из плена боевиков еще нескольких военнослужащих и власти готовы к решительным шагам по возвращению украинских заложников домой.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 19:56 Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова к решительным шагам по возврату украинских заложников домой сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  20.01.18, 20:31 Женщина, совершившая серьезное преступление, написала письмо на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором раскаялась в преступлении, и он ее помиловал, рассказала первый вице-спикер Верховной…
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 20:37 Президент выразил благодарность украинским церквям за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова к решительным…
Гордон Гордон  ·  20.01.18, 20:55 Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность главе УПЦ МП Онуфрию за поддержку процесса освобождения украинских заложников.Украина ждет освобождения еще несколько военных, которые находятся…
MIGnews MIGnews  ·  20.01.18, 21:10 Он добавил, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.01.18, 21:21 В знак доброй воли на днях президент Украины помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, по своей вине лишилась конечностей и одна воспитывает ребенка.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 21:27 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к решительным шагам по освобождению украинских заложников из плена. Об этом Порошенко заявил во время встречи с главой УПЦ МП Онуфрием и вице-спикером…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.01.18, 22:27 Президент Петр Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.01.18, 22:50 Президент Петр Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление. Об этом сообщила представитель президента в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.…
Газета День Газета День  ·  20.01.18, 22:51 Украина ждет освобождения из плена еще нескольких военных. Об этом шла речь во время встречи Президента Петра Порошенко с Митрополитом Украинской Православной церкви Онуфрием и Представителем Президента…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 22:52 Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова к решительным шагам по возврату удерживаемых в Донбассе граждан и находящихся в заключении на территории РФ, сообщила пресс-служба главы государства.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.01.18, 23:11 Глава государства поблагодарил украинские церкви за помощь в этом процессе. И призвал их способствовать освобождению политузников Кремля.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 23:37 Для продолжения освобождения украинских заложников президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление, сообщила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко в соцсети…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.01.18, 23:58   Президент Петр Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление. Об этом сообщила представитель президента в Трехсторонний контактной группы по урегулированию…
Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 00:00 Женщина написала письмо президенту, в котором раскаялась в преступлении, признала вину и просила помилования ради маленького ребенка. Для продолжения освобождения украинских заложников президент Украины…
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