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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:45
· Банк · Встреча · Январь
Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда

Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда (6 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом»

Президент Украины Петр Порошенко 25 января провел встречу с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Подчеркивается, что Ким отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.

"Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", – говорится в сообщении.

Стороны также уделили отдельное внимание теме развития сельской медицины в Украине.

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"Президент Всемирного банка заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике", – отмечают в пресс-службе Порошенко.

Обновлено в 20:40 Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.

Обновлено в 20:45 17 января начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда»
Фото Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда
Фото Глава Всемирного банка обсудил с Порошенко создание Антикоррупционного суда и пообещал дальнейшую поддержку Украины
Фото Порошенко в Давосе обсудит с представителями США поставки оружия
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 19:33 Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Кимом в Давосе обсудили вопрос создания в Украине независимого антикоррупционного суда.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.01.18, 19:37 Всемирный банк, как другие кредиторы Украины, недоволен президентским законопроектом об антикоррупционном суде.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 19:52 Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.
ForUm ForUm  ·  25.01.18, 20:40 Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом создание независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 20:45 Президент Петр Порошенко планирует завтра в Давосе обсудить с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, возможно, президентом Дональдом Трампом поставки вооружения в Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала Bloomberg.…
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