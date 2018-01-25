Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко 25 января провел встречу с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.
Подчеркивается, что Ким отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.
"Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", – говорится в сообщении.
Стороны также уделили отдельное внимание теме развития сельской медицины в Украине.
"Президент Всемирного банка заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике", – отмечают в пресс-службе Порошенко.
Обновлено в 20:40 Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.
Обновлено в 20:45 17 января начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.