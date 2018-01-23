Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе (12 новостей) «Украинский президент проинформировал американского дипломата о содержании закона о реинтеграции ОРДЛО»

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого проинформировал генсека альянса о ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку ...

Обновлено в 01:53 Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей.

Обновлено в 03:37 Курт Волкер и Петр Порошенко во время личной встречи говорили о международных усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.