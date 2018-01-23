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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 03:37
· НАТО · Ситуация на Донбассе
Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе

Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе (12 новостей)

«Украинский президент проинформировал американского дипломата о содержании закона о реинтеграции ОРДЛО»

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого проинформировал генсека альянса о ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку ...

Обновлено в 01:53 Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей.

Обновлено в 03:37 Курт Волкер и Петр Порошенко во время личной встречи говорили о международных усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе»
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Фото Порошенко и Волкер обсудили территориальную целостность Украины
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  23.01.18, 16:45 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер приземлился в международном аэропорту «Борисполь». Как заявил помощник пресс-атташе американского посольства Вадим…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.01.18, 17:15 Запланированная поездка дипломата в Донбасс скорее всего не состоится в связи с плохой погодой, заявили в посольстве США.
Капитал Капитал  ·  23.01.18, 18:01 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Как сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим…
Depo.ua Depo.ua  ·  23.01.18, 18:20 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Генштаб ВСУ. Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко во вторник, 23 января провел встречу со…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.01.18, 20:21 Во вторник, 23 января, в Киеве прошла встреча специального представителя Госдепа США Курта Волкера и начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 00:23 Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.01.18, 00:29 Украинский президент проинформировал американского дипломата о содержании закона о реинтеграции ОРДЛО.
Сегодня Сегодня  ·  24.01.18, 01:45 На встрече стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер…
Подробности Подробности  ·  24.01.18, 01:47 Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером.
Униан Униан  ·  24.01.18, 01:53 Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей.
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 03:37 Курт Волкер и Петр Порошенко во время личной встречи говорили о международных усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.
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