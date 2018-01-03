Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса

“Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний”, — отметили в АП.

Положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

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Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрание независимых членов, расширяются ее полномочия.

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Обновлено в 16:58 Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам.

Обновлено в 16:59 Глава государства подписал Закон №2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг». Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний. Меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа. Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности - в части формирования наблюдательного совета и его комитетов. Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий. Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избранию независимых членов, расширяются ее полномочия.