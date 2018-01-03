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УНН УНН · · Обновлено в 16:59
Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса

Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса (12 новостей)

«Закон был принят 16 ноября 2017 года»

“Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний”, — отметили в АП.

Положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

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Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрание независимых членов, расширяются ее полномочия.

Как сообщал УНН, П.Порошенко на год мораторий на продажу сельхозземель.

Обновлено в 16:58 Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам.

Обновлено в 16:59 Глава государства подписал Закон №2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг». Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний. Меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа. Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности - в части формирования наблюдательного совета и его комитетов. Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий. Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избранию независимых членов, расширяются ее полномочия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса»
Фото Порошенко подписал закон о смене подхода к ЧАО и ПАО и введении агентов по раскрытию информации
Фото Порошенко подписал закон об упрощение ведения бизнеса
Фото Порошенко подписал закон, направленный на привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг
Фото Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций
Фото Порошенко подписал закон, упрощающий ведение бизнеса
Фото Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса
Фото Президент подписал закон, направленный на упрощение ведения бизнеса
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 15:38 Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг"
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  03.01.18, 15:54 Закон был принят 16 ноября 2017 года
Голос.UA Голос.UA  ·  03.01.18, 15:56 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных…
Униан Униан  ·  03.01.18, 16:14 Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам.
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057.ua 057.ua  ·  03.01.18, 16:59 Глава государства подписал Закон №2210-VIII &laquo;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг&raquo;.…
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