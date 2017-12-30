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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:17
· Бюджет
Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год

Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год (31 новость)

« Закон вступит в силу с 1 января. »

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства.

Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (законопроект №7000) 8 декабря 2017 года 273 голосами. 22 декабря спикер парламента подписал его и направил на подпись главе государства.

Обновлено в 13:51 Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря.

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Обновлено в 14:17 По словам Порошенко, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год»
Фото Порошенко подписал госбюджет-2018
Фото Порошенко одобрил госбюджет-2018
Фото Порошенко подписал госбюджет на 2018 год
Фото Порошенко подписал госбюджет-2018: какие изменения ждут украинцев
Фото Порошенко подписал закон о госбюджете-2018
Фото Порошенко подписал госбюджет на 2018 год
Фото Президент подписал закон о бюджете на 2018 год
Фото Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год: оглашены показатели
Фото Порошенко подписал госбюджет-2018
Фото Порошенко подписал бюджет на 2018
Фото Порошенко подписал бюджет на 2018 год: госдолг поражает
Фото Порошенко подписал Госбюджет-2018
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.17, 11:30 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства в субботу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 11:47 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII).
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 11:51 Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год.
Гордон Гордон  ·  30.12.17, 11:51 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год, сообщает пресс-служба главы государства 30 декабря.Подробности позже.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 11:51 Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет на 2018 год, закон вступает в силу 1 января 2018 года.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.12.17, 11:55 Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря, - сообщает пресс-служба главы государства
Униан Униан  ·  30.12.17, 11:57 Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, а минимальной заработной платы - на 16,3%.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.12.17, 11:58 Президент Петр Порошенко подписал закон №2246-VIII о госбюджете на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ был принят Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Согласно закону,…
Новое Время Новое Время  ·  30.12.17, 11:59 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О государственном бюджете на 2018 год.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.12.17, 11:59 Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.17, 12:07  Закон вступит в силу с 1 января. 
Газета День Газета День  ·  30.12.17, 12:12 Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год. Об этом сообщили на его сайте. "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины…
Depo.ua Depo.ua  ·  30.12.17, 12:14 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт главы государства . "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.12.17, 12:16 В субботу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.17, 12:17 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год. (№2246-VIII). Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Так, доходы государственного бюджета на…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.12.17, 12:17 Главная смена страны вступит в силу 1 января нового года.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.17, 12:23 Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря. Об этом ифнормуе пресс-служба главы государства. "Доходы госбюджета на 2018 год…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.17, 12:24 Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря. Об этом ифнормуе пресс-служба главы государства. "Доходы госбюджета на 2018 год…
Сегодня Сегодня  ·  30.12.17, 12:27 Доходы государства планируются на уровне 917 млрд грн, а расходы – составят 991,7 млрд грн . Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год", который был…
iPress iPress  ·  30.12.17, 12:28 Президент Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.12.17, 12:33 Президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законом №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", который в начале декабря приняла Верховная Рада. Как сообщает его пресс-служба,…
АТН АТН  ·  30.12.17, 12:46 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), Б этом сообщается на официальный сайт главы г
MIGnews MIGnews  ·  30.12.17, 12:54 Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на следующий год, который был принят Верховной Радой 7 декабря.
Главред Главред  ·  30.12.17, 13:19 К слову, закон о госбюджете страны на будущий год депутаты Верховной Рады приняли еще 7 декабря.
Апостроф Апостроф  ·  30.12.17, 13:20 Президент Украины Петр Порошенко одобрил Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" и поставил под документом свою подпись.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  30.12.17, 13:44 Глава Украинского государства Петр Порошенко подписал закон №2246-VIII о государственном бюджете на 2018 год, который был принят Верховной Радой 7 декабря. Об этом сообщается на официальном  сайте президента…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.17, 13:51 Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  30.12.17, 14:17 Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Как отмечается, законопроект вступает в силу с первого января 2018 года. В частности, за принятие документа в целом проголосовали 273 депутата.…
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