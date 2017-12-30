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Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год (31 новость) « Закон вступит в силу с 1 января. »

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства.

Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (законопроект №7000) 8 декабря 2017 года 273 голосами. 22 декабря спикер парламента подписал его и направил на подпись главе государства.

Обновлено в 13:51 Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря.

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Обновлено в 14:17 По словам Порошенко, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.