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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 17:24
· Пресс-служба
Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму

Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму (8 новостей)

«Президент продлил спецрезрешения компании на пользование недрами»

Президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" в связи с временной оккупацией территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года.

В АП отметили, что введение закона будет способствовать нормализации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

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Пресс-служба президента Польши назвала Порошенко "Виктором"

Позже президент вернул этот закон в Верховную Раду со своими предложениями.

13 марта парламент проголосовал за закон с предложениями главы государства.

Обновлено в 17:12 Президент продлил спецрезрешения компании на пользование недрами.

Обновлено в 17:24 Президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности “Черноморнефтегаза” в связи с временной оккупацией территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. “Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины", - говорится в сообщении. Документ, в частности, предусматривает продолжение срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращение производства по делам, возбужденным до 1 января 2017 года. В АП заметили, что ввод закона будет способствовать нормализации деятельности ГАО «Черноморнефтегаз», а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях. Как сообщалось, закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины" был принят 18 мая 2017 года. Позднее Президент вернул данный закон в Верховную Раду со своими предложениями. 13 марта парламент проголосовал за закон с предложениями главы государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму»
Фото Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины
Фото Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза"
Фото Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму
Фото Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза"
Фото Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности «Черноморнефтегаза»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.03.18, 16:10 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнафтогаз" в…
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 16:21 Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности “Черноморнафтогаза” в связи с временной оккупацией территории Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.03.18, 16:27 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнафтогаз" в…
Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 16:33 Президент Петр Порошенко подписал закон, который стабилизирует деятельность государственной нефтегазовой компании Черноморнефтегаз, которая находится на территории аннексированного Россией полуострова…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.03.18, 17:04 Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.03.18, 17:12 Президент продлил спецрезрешения компании на пользование недрами.
Голос.UA Голос.UA  ·  30.03.18, 17:24 Президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности “Черноморнефтегаза” в связи с временной оккупацией территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. “Президент Петр…
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