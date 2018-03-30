Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму

Президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" в связи с временной оккупацией территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года.

В АП отметили, что введение закона будет способствовать нормализации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

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Позже президент вернул этот закон в Верховную Раду со своими предложениями.

13 марта парламент проголосовал за закон с предложениями главы государства.

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Обновлено в 17:24 Президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности “Черноморнефтегаза” в связи с временной оккупацией территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. “Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины", - говорится в сообщении. Документ, в частности, предусматривает продолжение срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращение производства по делам, возбужденным до 1 января 2017 года. В АП заметили, что ввод закона будет способствовать нормализации деятельности ГАО «Черноморнефтегаз», а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях. Как сообщалось, закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины" был принят 18 мая 2017 года. Позднее Президент вернул данный закон в Верховную Раду со своими предложениями. 13 марта парламент проголосовал за закон с предложениями главы государства.