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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:39
· Депутат · Граница
Порошенко подписал закон о введении пошлины на посылки

Порошенко подписал закон о введении пошлины на посылки (12 новостей)

«В субботу, 30 декабря, президент Петр Порошенко утвердил изменения в Земельный кодекс Украины»

Теперь завозить в Украину можно будет только три посылки в месяц, стоимостью не более 50 евро каждая.

7 декабря депутаты Верховной Рады проголосовали за введение ограничений на беспошлинный ввоз товаров через границу.

Как сообщает пресс-служба Администрации Президента, Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Изменения в законопроекте №7280 касаются правил беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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Как известно, ранее ограничения существовало, но стоимость одной посылки должна была составить 150 евро, а количество отправлений не ограничивалось.

А внесение поправок в Таможенный кодекс ограничивает беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более 50 евро и весом не более 50 килограммов один раз в трое суток. При этом гражданин Украины должен находиться за границей более 24 часов.

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Обновлено в 22:39 Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины 6776-д, ограничивающий беспошлинный ввоз товаров в Украину, как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. Об этом свидетельствует соответствующая информация на официальном сайте Верховной Рады, пишет ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко подписал закон о введении пошлины на посылки»
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