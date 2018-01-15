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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 18:14
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Порошенко помилует женщину, чтобы продолжить обмен заложников - Геращенко

Порошенко помилует женщину, чтобы продолжить обмен заложников - Геращенко (21 новость)

«Она совершила серьезное преступление против Украины»

Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО. Об этом на заседании согласительного совета заявила представитель президента на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

"В ближайшее время президент Украины помилует одну женщину - гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы - мы будем ожидать - была дальше продолжена работа по освобождению наших военных, достаточно долго удерживаются на оккупированных территориях", – сказала Геращенко.

Обновлено в 15:42 Президент Петро Порошенко поставив завдання перед українською стороною, щоб розрив між першим та другим етапами обміну заручниками був невеликим.

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Обновлено в 18:14 Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко помилует женщину, чтобы продолжить обмен заложников - Геращенко»
Фото Порошенко помилует совершившую преступление против Украины женщину для освобождения заложников
Фото Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины
Фото Порошенко помилует женщину, чтобы продолжить обмен заложников - Геращенко
Фото Порошенко помилует женщину для обмена пленными, - Геращенко
Фото Обмен пленными: Порошенко решил помиловать женщину
Фото Порошенко сегодня помилует преступницу ради продолжения процесса обмена заложниками
Фото Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко ради освобождения заложников помилует совершившую серьезное преступление женщину
Фото Обмен пленными. Порошенко намеревается помиловать государственную преступницу
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Depo.ua Depo.ua  ·  15.01.18, 12:12 Об этом журналистам заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко , передает Depo . ua . "Президент Украины принял решение - он помилует одну гражданку К., которая осуществила достаточно тяжелое преступление…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.18, 12:23 Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО.
Факты Факты  ·  15.01.18, 12:32 Указ главы государства будет подписан в ближайшее время
Униан Униан  ·  15.01.18, 12:32 По словам первого вице-спикера, соответствующее решение глава государства примет в ближайшие часы.
Телеграф Телеграф  ·  15.01.18, 12:35 Петр Порошенко в рамках процесса обмена заложников с ОРДЛО в ближайшее время помилует женщину, совершившую преступление против Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  15.01.18, 12:38 Она совершила серьезное преступление против Украины.
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.18, 12:56 Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие часы помилует гражданку за преступления против государства, чтобы продолжить работу над обменом заложниками. Об этом заявила первый вице-спикер ВРУ, представитель…
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Главред Главред  ·  15.01.18, 13:42 Планы главы государства озвучила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  15.01.18, 15:42 Президент Петро Порошенко поставив завдання перед українською стороною, щоб розрив між першим та другим етапами обміну заручниками був невеликим.
5 канал 5 канал  ·  15.01.18, 18:14 Підпишіться і натисніть
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