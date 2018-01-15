Порошенко помилует женщину, чтобы продолжить обмен заложников - Геращенко

Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО. Об этом на заседании согласительного совета заявила представитель президента на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

"В ближайшее время президент Украины помилует одну женщину - гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы - мы будем ожидать - была дальше продолжена работа по освобождению наших военных, достаточно долго удерживаются на оккупированных территориях", – сказала Геращенко.

Обновлено в 15:42 Президент Петро Порошенко поставив завдання перед українською стороною, щоб розрив між першим та другим етапами обміну заручниками був невеликим.

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