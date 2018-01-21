Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с днем рождения

21 января президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения командира 13-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Александра Порхуна. Сегодня бойцу исполнился 31 год. Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

"Освобождение Славянска, Краматорска, ожесточенные бои за Саур-Могилу и Донецкий аэропорт – это несколько примеров, где наш герой Александр Порхун проявил исключительное мужество и героизм. Сегодня майор ВСУ, командир 13-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины празднует свое 31-летие. Я благодарю Александра за храбрость, дерзость и несгибаемый дух!" – сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)