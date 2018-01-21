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Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с днем рождения

Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с днем рождения (3 новости)

«Президент Украины Петр Порошенко поздравил героя Украины майора Вооруженных Сил Украины Александра Порхуна с 31-летием»

21 января президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения командира 13-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Александра Порхуна. Сегодня бойцу исполнился 31 год. Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

"Освобождение Славянска, Краматорска, ожесточенные бои за Саур-Могилу и Донецкий аэропорт – это несколько примеров, где наш герой Александр Порхун проявил исключительное мужество и героизм. Сегодня майор ВСУ, командир 13-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины празднует свое 31-летие. Я благодарю Александра за храбрость, дерзость и несгибаемый дух!" – сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с днем рождения»
Фото Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с 31-летием
Фото Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ с днем рождения
Фото "Спасибо за храбрость": Порошенко трогательно поздравил с днем рождения Героя Украины
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 10:41 Президент Украины Петр Порошенко поздравил героя Украины майора ВСУ Александра Порхуна с 31-летием, а также выразил благодарность за храбрость и силу духа.
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 11:01 Президент Украины Петр Порошенко поздравил героя Украины майора Вооруженных Сил Украины Александра Порхуна с 31-летием.
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