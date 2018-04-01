Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой (4 новости) «Президент Украины Петр Порошенко пожелал счастья, благополучия и согласия украинским семьям, празднующим Пасху по западному обряду»

Президент пожелал христианам западникам счастья и здоровья, их семьям успеха и удачи, а также всем теплой весны. Сам украинский лидер пообещал принять участие в богослужении 8 апреля - на православную Пасху.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - говорится в сообщении.

В 2018 году в Украине ощутимо поднялись цены на казалось бы основные продукты для пасхального праздничного набора. В основном он будет стоить для украинцев 660 гривен. Больше всего на Пасху пострадают кошельки киевлян на - 760 грн. Специалисты объясняют это связью с ценовыми колебаниями на продукты питания в областях Украины.

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Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Киева 5 апреля откроется уже традиционный VIII Всеукраинский фестиваль писанок.

Обновлено в 12:38 Порошенко пожелал каждому украинскому дому мира, согласия и благополучия.