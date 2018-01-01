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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 03:14
· Президент Украины · Аннексированный Крым · Область
Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"

Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина" (5 новостей)

«В поздравлении президент также вспомнил Крым и Донбасс»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 2018 годом проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.

"Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем", – сказал глава государства в своем новогоднем обращении.

"У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство", – подчеркнул Порошенко, добавив, что как президент, будет обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема. Появилось видео пяти новогодних президентов

Президент Украины принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана…
Президент Украины принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана…

Обновлено в 02:14 "Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем", – сказал глава государства…

Обновлено в 03:14 Сьогодні мільйони українців зберуться за новорічним столом і опівночі слухатимуть новорічне привітання Президента України Петра Порошенка. Ми пофантазували, про що говоритиме гарант цієї новорічної ночі. Читати на сайті: https://24tv.ua/n908494

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"»
Фото Прогоним и накажем! Порошенко поздравил Украину с Новым годом
Фото Порошенко поздравил жителей оккупированных Донбасса и Крыма: "Братья и сестры, ваш дом – Украина"
Фото Порошенко – Донбассу и Крыму: Ваш дом – Украина
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Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 00:01 Президент Петр Порошенко по случаю наступления Нового года обратился к украинцам. Отдельное внимание глава государства уделил вопросам освобождения Донбасса и Крыма.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 00:10 В поздравлении президент также вспомнил Крым и Донбасс
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 00:10 Президент Украины Петр Порошенко поздравил с наступающим 2018 годом проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму украинцев,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 03:14 Сьогодні мільйони українців зберуться за новорічним столом і опівночі слухатимуть новорічне привітання Президента України Петра Порошенка. Ми пофантазували, про що говоритиме гарант цієї новорічної ночі.…
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