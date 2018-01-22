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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 13:28
· Выставка · Независимость
Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины

Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины (6 новостей)

«Порошенко в Музее истории Киева открыл выставку, посвященную 100-летию провозглашения независимости УНР»

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в открытии в Музее истории Киева выставки "Українське коло", посвященной Дню соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Обновлено в 13:14 Ярослав Файзулін - начальник наукового управління Українського інституту національної пам’яті Дар’я Свиридова - експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Наталія Гунченко - заступник директора ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не…

Обновлено в 13:28 Україна засвоїла урок історії і нині готова боротися з російською пропагандою, а українське військо готове дати відсіч окупантам Федерації. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Соборності та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки. Після виступу Президент вручив державні нагороди. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 08:13 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики.
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 11:51 Порошенко в Музее истории Киева открыл выставку, посвященную 100-летию провозглашения независимости УНР.
5 канал 5 канал  ·  22.01.18, 12:28 Президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки. Підпишіться і натисніть
5 канал 5 канал  ·  22.01.18, 13:14 Ярослав Файзулін - начальник наукового управління Українського інституту національної пам’яті Дар’я Свиридова - експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Наталія Гунченко - заступник директора…
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5 канал 5 канал  ·  22.01.18, 13:28 Україна засвоїла урок історії і нині готова боротися з російською пропагандою, а українське військо готове дати відсіч окупантам Федерації. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час урочистостей…
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