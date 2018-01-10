Порошенко принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Ливана и Судана (10 новостей) «Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса»

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса, посла Ливана Али Дахера и посла Судана Мохаммеда Эиса Исмаила Дахаба. Об этом в среду, 10 января, пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что во время встречи Порошенко с послом Королевства Нидерланды Эдуардом Хуксом были отмечены положительные тенденции в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также "констатировано, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже дает положительные результаты и для нидерландского бизнеса".

Кроме этого, посол Нидерландов приветствовал реформаторские усилия Порошенко и проинформировал о поддержке программ обучения украинских судей, в частности в Одессе и Львове.

Собеседники также обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.

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Во время беседы с послом Ливанской Республики Порошенко обсудил вопросы активизации политического диалога, а также перспективы развития дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Президент Украины подчеркнул важность проведения в этом году в Киеве очередного заседания Межправительственной украинского-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Украинско-ливанского бизнес-форума.

Порошенко подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.

В ходе разговора с послом Республики Судан была отмечена готовность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для усиления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Обновлено в 19:40 Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обновлено в 20:32 Была также отмечена необходимость поддержания тесного сотрудничества в ООН, в частности с учетом непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией России.