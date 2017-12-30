  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко продлил мораторий на продажу земли
Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 02:54
· Пресс-служба · Продажа
Порошенко продлил мораторий на продажу земли

Порошенко продлил мораторий на продажу земли (13 новостей)

«Сила закона распространяется на один год»

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Земельному кодексу, которые еще на год продлевают действие моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация закона позволит "обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения".

Неизвестные в балаклавах пытались захватить территорию военного объекта…
Неизвестные в балаклавах пытались захватить территорию военного объекта…

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Обновлено в 02:54 "Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - сказано в сообщении. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко продлил мораторий на продажу земли»
Фото Порошенко поддержал мораторий на продажу земли
Фото Порошенко продлил запрет продажи земли
Фото Порошенко продлил мораторий на продажу земли
Фото Порошенко подписал мораторий на продажу земли
Фото Порошенко продлил мораторий на продажу земли в Украине
Фото В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий
Фото Президент одобрил продление моратория на продажу земли
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.17, 21:03 Документ вступит в действие в начале следующего года.  
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 21:28 Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Земельном кодексе Украины.
ТСН ТСН  ·  30.12.17, 22:04 Президент рассчитывает на создание законодательной базы для рынка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.17, 22:11   Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.   Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение…
Факты Факты  ·  30.12.17, 22:11 Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 22:17 Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на 1 год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
Обозреватель Обозреватель  ·  30.12.17, 22:23 Сила закона распространяется на один год
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.12.17, 22:25 Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года
Politeka Politeka  ·  30.12.17, 22:47 Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на 1 год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения Об этом сообщили в пресс-службе главы…
Фокус Фокус  ·  31.12.17, 02:54 Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положення" Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.  Об этом говорится в сообщении…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Путин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд

Путин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд
Яценюк и жена Авакова отдали свои доли &quot;Эспрессо&quot; сыну Жеваго

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго
В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман
Розенблат ответил на запрет САП: В Германию ехал не праздновать

Розенблат ответил на запрет САП: В Германию ехал не праздновать
Порошенко продлил мораторий на продажу земли

Порошенко продлил мораторий на продажу земли
КНДР огласила угрожающие планы на 2018 год

КНДР огласила угрожающие планы на 2018 год
Президент рассказал, когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными

Президент рассказал, когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными
Порошенко в Киевском госпитале посещает украинских военных, - онлайн-трансляция

Порошенко в Киевском госпитале посещает украинских военных, - онлайн-трансляция
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)

Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)
Погоня и ДТП в Киеве: водитель на Mercedes протаранил пять автомобилей

Погоня и ДТП в Киеве: водитель на Mercedes протаранил пять…
России не выгодна эскалация конфликта на Донбассе, – эксперт

России не выгодна эскалация конфликта на Донбассе, – эксперт
Земля разминулась с потенциально опасным астероидом

Земля разминулась с потенциально опасным астероидом
Брат Меган Маркл рассказал о реакции их отца на резонансное интервью принца Гарри

Брат Меган Маркл рассказал о реакции их отца на резонансное…
В Британии к Новому году на улицах появятся мобильные вытрезвители

В Британии к Новому году на улицах появятся мобильные вытрезвители
Президент одобрил продление моратория на продажу земли

Президент одобрил продление моратория на продажу земли
2018 год может стать временем крупнейшей гуманитарной катастрофы после Второй мировой - The Telegraph

2018 год может стать временем крупнейшей гуманитарной катастрофы после Второй…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.