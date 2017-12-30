Порошенко продлил мораторий на продажу земли (13 новостей) «Сила закона распространяется на один год»

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Земельному кодексу, которые еще на год продлевают действие моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация закона позволит "обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения".

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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Обновлено в 02:54 "Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - сказано в сообщении.