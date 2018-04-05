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Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности

Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности (5 новостей)

«Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности»

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Винницкую область, передает пресс-служба главы государства. По его словам, силовикам отныне нечего делать на предприятиях и законопроект запрещает проверки бизнеса правоохранителями. "Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия. Все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нечего там (на предприятиях – Ред.) делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", – сказал Порошенко. Также глава государства отметил, что, если закон будет принят, предприниматели смогут в суде защититься. По его словам, только в случае проигрыша в суде против предпринимателя могут применить силовиков, если тот откажется платить налоги.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности»
Фото Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
Фото Порошенко просит Раду принять закон о Нацбюро финансовой безопасности
Фото Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 17:50 Президент подписал и определил как безотлагательный разработанный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 18:43 Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 18:47 Президент Украины Петр Порошенко подписал и определил, как безотлагательный разработанный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 19:44 Петр Порошенко подписал и определил, как безотлагательный разработанный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
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