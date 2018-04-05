Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Винницкую область, передает пресс-служба главы государства. По его словам, силовикам отныне нечего делать на предприятиях и законопроект запрещает проверки бизнеса правоохранителями. "Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия. Все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нечего там (на предприятиях – Ред.) делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", – сказал Порошенко. Также глава государства отметил, что, если закон будет принят, предприниматели смогут в суде защититься. По его словам, только в случае проигрыша в суде против предпринимателя могут применить силовиков, если тот откажется платить налоги.