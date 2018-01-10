Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (9 новостей) «Во время встречи подводили итоги и строили планы»

Как сказано на сайте главы государства, обсуждались результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

При этом глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обновлено в 23:27 При этом глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Обновлено в 00:07 Обсуждались результаты деятельности Трехсторонней контактной группе в прошлом году и определялись приоритеты на 2018 год.