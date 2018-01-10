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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 00:07
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Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе

Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (9 новостей)

«Во время встречи подводили итоги и строили планы»

Как сказано на сайте главы государства, обсуждались результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

При этом глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обновлено в 23:27 При этом глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Курской области, - "РИА…

Обновлено в 00:07 Обсуждались результаты деятельности Трехсторонней контактной группе в прошлом году и определялись приоритеты на 2018 год.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе»
Фото Порошенко встретился с Кучмой и другими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе
Фото Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе
Фото Порошенко встретился с представителями Украины в контактной группе
Фото Порошенко переговорил с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе
Фото Порошенко провел встречу с представителями Украины в ТКГ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  10.01.18, 22:05 Во время встречи подводили итоги и строили планы.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.18, 22:11 Президент Петр Порошенко встретился с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе и обсудил задачи на 2018 год.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 22:14 Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 22:19 Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.
УНН УНН  ·  10.01.18, 22:52 “Президент Украины провел рабочую встречу с представителями ТКГ и рабочих подгрупп от Украины в Минске. Тщательно проанализировали нашу работу в 2017 сверили часы по задач…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  10.01.18, 23:20 Темой встречи стали результаты деятельности группы
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.18, 23:23   Президент Петр Порошенко провел в среду, 10 января, встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.…
Телеграф Телеграф  ·  11.01.18, 00:07 Обсуждались результаты деятельности Трехсторонней контактной группе в прошлом году и определялись приоритеты на 2018 год.
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