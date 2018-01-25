Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте (20 новостей) «Президент Петр Порошенко провел встречу в Давосе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте»

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе проводит переговоры с премьер-министров Нидерландов Марком Рютте. Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Начались переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте", - написал он.

Начались переговоры с Прем'иером Нидерландов Марком Рютте pic.twitter.com/xKYhkrNIYr

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 25, 2018

Консул опровергает заявление премьер-министра Польши о десятках тысяч…

Обновлено в 19:55 Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации. Также собеседники поддержали необходимость создания в Украине независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Обновлено в 20:06 Президент ВБ отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.