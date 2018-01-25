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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:06
· Премьер-министр · Пресс-секретарь · Переговоры · Нидерланды
Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте

Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте (20 новостей)

«Президент Петр Порошенко провел встречу в Давосе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте»

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе проводит переговоры с премьер-министров Нидерландов Марком Рютте. Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Начались переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте", - написал он.

Начались переговоры с Прем'иером Нидерландов Марком Рютте pic.twitter.com/xKYhkrNIYr

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 25, 2018

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Консул опровергает заявление премьер-министра Польши о десятках тысяч…

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ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте»
Фото Давос-2018: Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов
Фото Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте
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