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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 23:48
· Область · Интерфакс-Украина
Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы

Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы (7 новостей)

«На острова президент летал за свой счет»

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встретил дома, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства."Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", – говорится в ответе на информационный запрос.В пресс-службе уточнили, что Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха"."Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", – отмечается в ответе.В пресс-службе подчеркнули, что решение о том, что информация об этих поездках Порошенко будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

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Обновлено в 23:48 Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы»
Фото Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы
Фото Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 20:45 Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 20:51 Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе…
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 21:36 Президент Украины Петр Порошенко встретил 2018 год дома, несколько дней был в Ивано-Франковской области и посетил Мальдивы с частной поездкой.
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 22:47 На острова президент летал за свой счет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 22:50 Стало известно, за какие деньги глава Украины посетил курорт
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 23:48 Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.
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