Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы (7 новостей) «На острова президент летал за свой счет»

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встретил дома, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства."Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", – говорится в ответе на информационный запрос.В пресс-службе уточнили, что Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха"."Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", – отмечается в ответе.В пресс-службе подчеркнули, что решение о том, что информация об этих поездках Порошенко будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

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Обновлено в 23:48 Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.