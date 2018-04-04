Порошенко рассказал о деталях контракта по предоставлению Украине американских катеров Island (3 новости) «Украина может получить американские патрульные катера Island уже в мае»

Президент Украины Петр Порошенко впервые заговорил о поставке в Украину американских патрульных катеров типа "Айленд", которые США предложили нам безвозмездно еще в октябре 2014 года.

По его словам, подписание контракта состоится в мае этого года, когда к нам приедет делегация из США.

"Учитывая ряд некорректных публикаций в СМИ и соцсетях, я хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа Island. Зрадофилы напустили столько тумана, хотя здесь, по моему мнению, все предельно ясно. Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны. Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для окончательной детализации и, надеюсь, подписания указанного контракта", — рассказал президент.

Катера будут переданы Украине бесплатно, но за доставку, обучение экипажей и монтаж нового оборудования необходимо заплатить около 10 миллионов долларов.

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"Несколько недель назад была отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор, США", — отметил он.

Ранее "Думская" не раз писала об этой проблеме.