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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 23:00
· Оружие
Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии"

Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии" (5 новостей)

«Он отметил, что как и договаривались с Трампом, без лишнего шума Украина получит летальное оборонительное оружие из США»

Президент Петр Порошенко приветствует решение США о предоставлении Украине оборонительного оружия и считает его достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и договаривались с Президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США", - отметил Порошенко.

По словам Главы государства, это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсон.

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"Благодарен за лидерство Президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", - подчеркнул Порошенко.

Он акцентировал внимание на том, что американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских бойцов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. "Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии", - добавил Порошенко.

Обновлено в 20:51 "Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом (президент США. "ГОРДОН"), без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", написал…

Обновлено в 23:00 По его словам, США сделали мудрый и правильный шаг в отношении Украины как суверенного государства. Это решение поможет увеличить военную мощь нашего государства, а также скорее принудить российскую сторону к началу мирных переговоров по деэскалации конфликта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии"»
Фото Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии"
Фото "Прививка от российского вируса агрессии". Порошенко поблагодарил США за решение об оружии для Украины
Фото Порошенко назвал американское оружие для Украины прививкой от агрессии РФ
Фото Порошенко о предоставлении США летального оборонительного оружия: Это трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии
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Униан Униан  ·  23.12.17, 18:37 Он отметил, что как и договаривались с Трампом, без лишнего шума Украина получит летальное оборонительное оружие из США.
Новое Время Новое Время  ·  23.12.17, 18:39 Решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - "принципиальное и долгожданное", а также - "достойный ответ на продолжение оккупации Россией украинской территории", заявил президент…
Гордон Гордон  ·  23.12.17, 20:51 Американское летальное оружие необходимо украинской армии не для наступления, а для отпора российской агрессии в Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко подтвердил,…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  23.12.17, 23:00 По его словам, США сделали мудрый и правильный шаг в отношении Украины как суверенного государства. Это решение поможет увеличить военную мощь нашего государства, а также скорее принудить российскую сторону…
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