Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии" (5 новостей) «Он отметил, что как и договаривались с Трампом, без лишнего шума Украина получит летальное оборонительное оружие из США»

Президент Петр Порошенко приветствует решение США о предоставлении Украине оборонительного оружия и считает его достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и договаривались с Президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США", - отметил Порошенко.

По словам Главы государства, это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсон.

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"Благодарен за лидерство Президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", - подчеркнул Порошенко.

Он акцентировал внимание на том, что американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских бойцов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. "Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии", - добавил Порошенко.

Обновлено в 20:51 "Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом (президент США. "ГОРДОН"), без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", написал…

Обновлено в 23:00 По его словам, США сделали мудрый и правильный шаг в отношении Украины как суверенного государства. Это решение поможет увеличить военную мощь нашего государства, а также скорее принудить российскую сторону к началу мирных переговоров по деэскалации конфликта.