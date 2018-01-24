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Экономика и финансы
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Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности (3 новости)

«За нарушение требований немецкого закона предусмотрен штраф до 100 тысяч евро.  »

В 2017 году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 12:25 Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.01.18, 13:16 За нарушение требований немецкого закона предусмотрен штраф до 100 тысяч евро.  
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