Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

В 2017 году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
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