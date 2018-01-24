Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности (3 новости) «За нарушение требований немецкого закона предусмотрен штраф до 100 тысяч евро. »

В 2017 году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.