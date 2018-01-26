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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:32
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Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении в марте работы комиссии стратегического партнерства Украина-США

Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении в марте работы комиссии стратегического партнерства Украина-США (9 новостей)

«Порошенко в ходе встречи с Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии в марте. »

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Обновлено в 20:25 Глава государства отметил, что его встреча с госсекретарем длилась час и собеседники имели возможность тщательно обсудить все вопросы двустороннего и международного сотрудничества. «Часовая беседа - это непривычный формат для встреч в формате Давоса, но мы намеренно так запланировали, чтобы было…

Обновлено в 20:32 Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством, - подытожил Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении в марте работы комиссии стратегического партнерства Украина-США»
Фото Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США
Фото Украина и США возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству - Порошенко
Фото Украина и США возобновляют работу стратегической комиссии
Фото В марте возобновит работу Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США
Фото Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США возобновит работу в марте, - Порошенко
Фото Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 18:30 Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.01.18, 18:52 Порошенко в ходе встречи с Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии в марте. 
Униан Униан  ·  26.01.18, 19:07 Заседание комиссии состоится в марте 2018 года, будут сформированы несколько групп, где будут обсуждаться, в том числе, дальнейшие украинские реформы.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.01.18, 19:24 Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Давосе договорились о проведении заседания комиссии стратегического партнерства, которая должна создать несколько групп для обсуждения дальнейших…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.01.18, 19:41 В марте этого года возобновит свою работу Комиссия стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Давосе.Таковы…
Газета День Газета День  ·  26.01.18, 19:46 Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США возобновит свою работу в марте этого года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Давосе по итогам встречи с госсекретарем…
ForUm ForUm  ·  26.01.18, 20:25 Украина и США намерены возобновить работу комиссии стратегического партнерства. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Президента Петра Порошенко государственным секретарем США…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  26.01.18, 20:32 Как пояснил глава украинского государства на брифинге для СМИ, в марте будет десять лет как комиссия основана. Очень давно не было заседаний и в марте эта комиссия состоится, - отметил Порошенко По его…
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