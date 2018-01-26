Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении в марте работы комиссии стратегического партнерства Украина-США (9 новостей) «Порошенко в ходе встречи с Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии в марте. »

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Обновлено в 20:25 Глава государства отметил, что его встреча с госсекретарем длилась час и собеседники имели возможность тщательно обсудить все вопросы двустороннего и международного сотрудничества. «Часовая беседа - это непривычный формат для встреч в формате Давоса, но мы намеренно так запланировали, чтобы было…

Обновлено в 20:32 Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством, - подытожил Порошенко.