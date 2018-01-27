Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться (3 новости) «Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться»

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение США о расширении санкций против РФ.Санкции против РФ будут усиливаться, пока полностью не восстановится территориальная целостность Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook 27 янрваря.

Порошенко поприветствовал решение США о расширении санкций против РФ.

"Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", отметил президент.

Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Санкции против России не сработали, - МИД Австрии

В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В связи с этими событиями западные страны, в частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.

26 января США расширили санкции против России в связи с ее агрессией в Украине. В санкционный список внесли 21 гражданина России и Украины (граждане Украины в основном представители боевиков "ЛНР" и "ДНР"), а также 21 компанию и организацию, в частности, дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что причастность России к ситуации в Украине, за которую США ввели дополнительные антироссийские санкции, является "надуманным предлогом" и что РФ "оставляет за собой право на ответ".