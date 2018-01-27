  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться
Политика
Гордон Гордон ·
· Санкции против России · США · Территориальная целостность
Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться

Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться (3 новости)

«Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться»

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение США о расширении санкций против РФ.Санкции против РФ будут усиливаться, пока полностью не восстановится территориальная целостность Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook 27 янрваря.

Порошенко поприветствовал решение США о расширении санкций против РФ.

"Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", отметил президент.

Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Санкции против России не сработали, - МИД Австрии
Санкции против России не сработали, - МИД Австрии

В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В связи с этими событиями западные страны, в частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.

26 января США расширили санкции против России в связи с ее агрессией в Украине. В санкционный список внесли 21 гражданина России и Украины (граждане Украины в основном представители боевиков "ЛНР" и "ДНР"), а также 21 компанию и организацию, в частности, дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что причастность России к ситуации в Украине, за которую США ввели дополнительные антироссийские санкции, является "надуманным предлогом" и что РФ "оставляет за собой право на ответ".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 16:18 Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.01.18, 16:39 Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет только усиливаться
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол

Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол
Нереалистичный сценарий. У Мелании Трамп рассказали о скандалах с мужем

Нереалистичный сценарий. У Мелании Трамп рассказали о скандалах с мужем
В Украине заработала Полицейская академия

В Украине заработала Полицейская академия
Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться

Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться
Поправка о запрете &quot;бандеризма&quot; - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой,…
В МВД Украины проходит заседание коллегии по итогам 2017 года. Трансляция

В МВД Украины проходит заседание коллегии по итогам 2017 года.…
Все три туза Волкера,- Пономарь

Все три туза Волкера,- Пономарь
РосСМИ: Сурков назвал предложения по миссии ООН на Донбассе &quot;реализуемыми&quot;

РосСМИ: Сурков назвал предложения по миссии ООН на Донбассе "реализуемыми"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”

Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”
Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)

Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)
Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать

Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать
Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)

Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)
Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией

Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией
Что украинцы чаще всего покупают на подарки

Что украинцы чаще всего покупают на подарки
Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка

Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у…
Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»

Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.