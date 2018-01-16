Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства (6 новостей) «Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства»

Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина, считает президент.

Обновлено в 23:36 Президент выразил уверенность, что развитие политических и экономических институтов, а также укрепление обороноспособности являются эффективным оружием против российской агрессии.

Обновлено в 01:50 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия России направлены на уничтожение украинской государственности и возвращение Украины в сферу влияния Кремля.