  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства
Политика
Униан Униан · · Обновлено в 01:50
· Государство · Россия
Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства

Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства (6 новостей)

«Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства»

Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина, считает президент.

Обновлено в 23:36 Президент выразил уверенность, что развитие политических и экономических институтов, а также укрепление обороноспособности являются эффективным оружием против российской агрессии.

Обновлено в 01:50 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия России направлены на уничтожение украинской государственности и возвращение Украины в сферу влияния Кремля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства»
Фото Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства
Фото Порошенко: Россия хочет уничтожить Украину как государство и вернуть ее в свою "сферу влияния"
Фото Порошенко: Россия хочет уничтожить украинское государство как таковое
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 20:34 Действия России в Украине имеют под собой цель уничтожение Украинского государства, и возвращение в свою сферу влияния, убежден президент Украины Петр Порошенко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 20:51 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия России в Украине имеют под собой цель уничтожение украинского государства, и возвращение в свою сферу влияния.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 22:46 Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 23:36 Президент выразил уверенность, что развитие политических и экономических институтов, а также укрепление обороноспособности являются эффективным оружием против российской агрессии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 01:50 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия России направлены на уничтожение украинской государственности и возвращение Украины в сферу влияния Кремля.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства

Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение…
Шухевич уверен в желании Польши вместе с Россией поделить Украину

Шухевич уверен в желании Польши вместе с Россией поделить Украину
Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах а также за свой счет посетил Мальдивы

Порошенко првел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах…
Местные мобильные операторы в ОРДЛО предлагают звонить в Украину - очень дорого

Местные мобильные операторы в ОРДЛО предлагают звонить в Украину -…
Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей

Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей
Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ

Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве…
Украина присоединилась к глобальной системе контроля за оборотом наркотиков и оружия

Украина присоединилась к глобальной системе контроля за оборотом наркотиков и…
Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет вмешиваться в выборы в США

Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На трассе столкнулись 40 автомобилей

На трассе столкнулись 40 автомобилей
Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с 9-го этажа, фото с места трагедии

Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с…
Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен

Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен
&quot;Сиси убежали&quot;: звезду &quot;Дома-2&quot; раскритиковали за пляжное фото

"Сиси убежали": звезду "Дома-2" раскритиковали за пляжное фото
Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с Южной Кореей

Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с…
Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского

Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского
&quot;Вся жизнь была уничтожена&quot;. Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла

"Вся жизнь была уничтожена". Шэрон Стоун рассказала, как едва не…
Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать

Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.