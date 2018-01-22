Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО)

Объединение УНР и ЗУНР произошло 99 лет назад - 22 января 1919 года. В этот день был подписан "Акт Злуки". Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с объединением Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В своем пожелании президент подчеркнул единство украинцев в ценностях и устремлениях.

"Мы все разные, но нас объединяют общие ценности, общие идеалы и устремления. Мы – большая крепкая семья всех граждан Украины. От Запада до Востока, от Севера до Юга – Украина неделимая соборная и единственная!", – написал президент в Twitter.

Ми всі різні, але нас об’єднують спільні цінності, спільні ідеали та устремління.Ми – велика міцна родина всіх громадян України. Від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня – Україна неподільна соборна і єдина! pic.twitter.com/z7bFdp9q8n

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

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Украинцев с торжественной датой поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман. Он также подчеркнул, что соборность, единство и независимость являются ключевыми идеалами как 100 лет назад, так и сегодня.

"Объединить годами разделенные украинские земли в пределах одного государства – такой была мечта руководителей ЗУНР и УНР. И 22 января 1919 года это стало реальностью – Акт Соединения был провозглашен на Софийской площади в Киеве. Единые, соборные и независимые. Тогда, сейчас и навсегда! Слава Украине!", – написал он.

Об’єднати роками розділені українські землі в межах однієї держави – такою була мрія очільників ЗУНР і УНР. І 22 січня 1919 року це стало реальністю – Акт Злуки був проголошений на Софійській площі у Києві.Єдині, соборні та незалежні. Тоді, тепер і назавжди! Слава Україні! pic.twitter.com/dohEqO25nk

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 22, 2018