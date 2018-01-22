  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО)
Политика
Сегодня Сегодня ·
· Украинцы · Январь
Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО)

Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО) (3 новости)

«Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с Днем Соборности»

Объединение УНР и ЗУНР произошло 99 лет назад - 22 января 1919 года. В этот день был подписан "Акт Злуки". Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с объединением Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В своем пожелании президент подчеркнул единство украинцев в ценностях и устремлениях.

"Мы все разные, но нас объединяют общие ценности, общие идеалы и устремления. Мы – большая крепкая семья всех граждан Украины. От Запада до Востока, от Севера до Юга – Украина неделимая соборная и единственная!", – написал президент в Twitter.

Ми всі різні, але нас об’єднують спільні цінності, спільні ідеали та устремління.Ми – велика міцна родина всіх громадян України. Від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня – Україна неподільна соборна і єдина! pic.twitter.com/z7bFdp9q8n

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат…
Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат…

Украинцев с торжественной датой поздравил и премьер-министр Владимир Гройсман. Он также подчеркнул, что соборность, единство и независимость являются ключевыми идеалами как 100 лет назад, так и сегодня.

"Объединить годами разделенные украинские земли в пределах одного государства – такой была мечта руководителей ЗУНР и УНР. И 22 января 1919 года это стало реальностью – Акт Соединения был провозглашен на Софийской площади в Киеве. Единые, соборные и независимые. Тогда, сейчас и навсегда! Слава Украине!", – написал он.

Об’єднати роками розділені українські землі в межах однієї держави – такою була мрія очільників ЗУНР і УНР. І 22 січня 1919 року це стало реальністю – Акт Злуки був проголошений на Софійській площі у Києві.Єдині, соборні та незалежні. Тоді, тепер і назавжди! Слава Україні! pic.twitter.com/dohEqO25nk

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 22, 2018

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Depo.ua Depo.ua  ·  22.01.18, 09:10 Поздравление Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook, передает Depo.ua . "Мы - все разные, но нас объединяют общие ценности, общие идеалы и устремления. Мы – большая дружная семья всех граждан…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 09:41 Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с Днем Соборности.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Отсутствие автоматической проверки е-деклараций ставит под угрозу безвиз с ЕС

Отсутствие автоматической проверки е-деклараций ставит под угрозу безвиз с ЕС
Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко

Кличко не допустит отчуждения земли киностудии им. А.Довженко
Казахстан готов стать альтернативой Минску в переговорах по Донбассу

Казахстан готов стать альтернативой Минску в переговорах по Донбассу
Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили

Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили
Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО)

Порошенко вышивкой поздравил украинцев с Днем соборности (ВИДЕО)
Лавров поделился мнением, почему Трамп подписал закон об оружии для Украины

Лавров поделился мнением, почему Трамп подписал закон об оружии для…
Генсек ООН внес решение конфликта на Донбассе в годовой план

Генсек ООН внес решение конфликта на Донбассе в годовой план
На Харьковщине россиянин незаконно пересек границу и попросил статус беженца

На Харьковщине россиянин незаконно пересек границу и попросил статус беженца
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Списаны вагоны метрополитена превратят в отель

Списаны вагоны метрополитена превратят в отель
Заигрались: четверо вооруженных «сталкеров» случайно забрели в Одесский порт

Заигрались: четверо вооруженных «сталкеров» случайно забрели в Одесский порт
В Италии начали расследование в отношении Apple за замедление смартфонов

В Италии начали расследование в отношении Apple за замедление смартфонов
День соборности Украины: Киевляне образовали живую цепь и развернули 30-метровый флаг

День соборности Украины: Киевляне образовали живую цепь и развернули 30-метровый…
Всегда знала, что у нас все придет к войне с Россией - писательница

Всегда знала, что у нас все придет к войне с…
Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде

Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде
В России собака застрелила охотника

В России собака застрелила охотника
В Вознесенске объявили траур по полицейскому, погибшему во время перестрелки в Одессе

В Вознесенске объявили траур по полицейскому, погибшему во время перестрелки…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.