Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах - пресс-служба (7 новостей) «Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен»

Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год задекларировал более 16 млн грн дохода, из которых лишь 336 тыс. грн составляет заработная плата главы государства.

Обновлено в 21:59 Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен

Обновлено в 22:06 Также Семерак указал в е-декларации 1100 гривен стипендии, полученной сыном Даниилом в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Еще 27 тыс. 200 гривен стипендии сыну насчитал Национальный центр "Малая академия наук Украины". Еще 3000 гривен в доход семьи полученные в качестве приза в денежной форме также задекларировал сын.