Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах - пресс-служба

Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год задекларировал более 16 млн грн дохода, из которых лишь 336 тыс. грн составляет заработная плата главы государства.
Обновлено в 21:59 Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен
Обновлено в 22:06 Также Семерак указал в е-декларации 1100 гривен стипендии, полученной сыном Даниилом в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Еще 27 тыс. 200 гривен стипендии сыну насчитал Национальный центр "Малая академия наук Украины". Еще 3000 гривен в доход семьи полученные в качестве приза в денежной форме также задекларировал сын.