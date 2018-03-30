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Политика
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Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах - пресс-служба

Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах - пресс-служба (7 новостей)

«Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен»

Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год задекларировал более 16 млн грн дохода, из которых лишь 336 тыс. грн составляет заработная плата главы государства.

Обновлено в 21:59 Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен

Обновлено в 22:06 Также Семерак указал в е-декларации 1100 гривен стипендии, полученной сыном Даниилом в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Еще 27 тыс. 200 гривен стипендии сыну насчитал Национальный центр "Малая академия наук Украины". Еще 3000 гривен в доход семьи полученные в качестве приза в денежной форме также задекларировал сын.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах - пресс-служба»
Фото Порошенко задекларировал более 16 млн грн дохода за 2017 год
Фото Вдвое меньше, чем подсчет СМИ: Порошенко задекларировал расходы на отдых
Фото Семерак задекларировал почти 2,2 млн гривен доходов семьи за 2017 год
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.03.18, 18:55 Президент Петр Порошенко задекларировал деньги, потраченные на частное путешествие и рождественский отдых на Мальдивах.
Униан Униан  ·  30.03.18, 20:22 У Порошенко не назвали сумму, однако отметили, что журналисты преувеличили его расходы на отдых.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.03.18, 20:39 Общая сумма доходов, полученных Президентом Украины Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 гривнам
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.03.18, 21:59 Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16,3 млн гривен
РБК Украина РБК Украина  ·  30.03.18, 22:06 Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак задекларировал почти 2,2 млн гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц,…
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