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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:18
· Банк · Заседание · Украинский дом
Порошенко заявил о намерениях Украины попасть в 50-тку рейтинга Doing Business

Порошенко заявил о намерениях Украины попасть в 50-тку рейтинга Doing Business (4 новости)

«Петр Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business»

Президент Петр Порошенко ожидает, что Украина поднимется выше 50-й позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Об этом он заявил в Украинском доме в Давосе, где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Украина достигнет еще лучших результатов и сможет занять место среди первых 50-ти стран рейтинга Doing Business. В коротком периоде времени будем в первой 50-тке. Это абсолютно реалистично ", - сказал он.

Порошенко отметил роль Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда, международных финансовых институций и других в поддержке реформ.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. У меня есть новая версия и, надеюсь, президент (президент ЕБРР Сума Чакрабарти – ред.) поддержит меня - стакан уже не наполовину (полон), а мы имеем уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осенью. Это правильное время и место сегодня быть в Украинском доме в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - подчеркнул глава государства.

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В этом контексте он отметил, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата. "Украина сейчас другая. Вы можете приехать, и мы покажем вам это", - подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, в этом году более 80 компаний - мировых лидеров - обратились с предложением о встрече с ним. "Это очень хорошая характеристика того, насколько популярна Украина сейчас среди инвесторов и насколько они верят в наш успех", - добавил глава государства.

Он также привел примеры изменений в Украине за последний период. По его словам, удалось достичь макрофинансовой стабильности, очистить банковскую систему, принять реформу образования, здравоохранения, судебную и пенсионную реформы, важные шаги в сфере кибербезопасности, сельской медицине. Президент напомнил, что был принят новый закон о приватизации.

"Когда я был избран президентом, Украина не имела 3G связи по причине коррупции. Вскоре мы откроем конверт для 4G связи. У нас есть много компаний, готовых инвестировать в это", - заявил он.

Обновлено в 23:18 Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что за короткое время Украина войдет в первые 50 стран в рейтинге Doing Business. Об этом он заявил в выступлении в «Украинском доме» в Давосе, сообщает корреспондент Укринформа. «Мы имеем ...

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Фото Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business
Фото Порошенко заявил о намерениях Украины попасть в 50-тку рейтинга Doing Business
Фото Порошенко: Украина попадет в топ-50 рейтинга Doing Business
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 21:23 Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украина сможет занять место среди первых 50-ти стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка (ВБ).
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 21:36 Петр Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business.
Хвиля Хвиля  ·  25.01.18, 23:18 Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что за короткое время Украина войдет в первые 50 стран в рейтинге Doing Business. Об этом он заявил в выступлении в «Украинском доме» в Давосе,…
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