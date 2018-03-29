Портнов подал в суд на СБУ

Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.Об этом он сам сообщает в Facebook."Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева.
Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".