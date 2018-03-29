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Портнов подал в суд на СБУ

Портнов подал в суд на СБУ (5 новостей)

«Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины»

Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.Об этом он сам сообщает в Facebook."Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева.

Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.03.18, 18:14 Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.
Depo.ua Depo.ua  ·  29.03.18, 18:58 Об этом Андрей Портнов написал в сети Facebook, передает Depo.ua . "Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева", - написал бывший чиновник януковичевской Администрации президента. "Требую признать…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.03.18, 19:17 В четверг, 29 марта, первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.…
Телеграф Телеграф  ·  29.03.18, 19:34 Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины.
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