Португалия поддерживает ввод миротворцев ООН на Донбасс – Полторак

Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду в ...

Обновлено в 14:25 По словам украинского министра, в ходе встречи активно обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Обновлено в 14:44 Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.