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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 14:44
· ООН · Министр обороны · Миссия
Португалия поддерживает ввод миротворцев ООН на Донбасс – Полторак

Португалия поддерживает ввод миротворцев ООН на Донбасс – Полторак (10 новостей)

«Глава МОУ встретился с министром нацобороны Португалии»

Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду в ...

Обновлено в 14:25 По словам украинского министра, в ходе встречи активно обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Обновлено в 14:44 Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.

ФОТО К НОВОСТИ: «Португалия поддерживает ввод миротворцев ООН на Донбасс – Полторак»
Фото Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс
Фото Полторак: Португалия поддерживает введение на Донбасс миротворцев ООН
Фото Португалия поддерживает введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, - Полторак
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 12:42 Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 12:56 Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 13:21 Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 13:49 Министерство обороны Португалии поддержало введение на Донбассе миротворческой миссии ООН.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  04.04.18, 13:54 Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом в среду, 4 апреля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак на совместной с министром…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 13:56 Глава МОУ встретился с министром нацобороны Португалии.
Facenews Facenews  ·  04.04.18, 14:10 Предложение Киева ввести миротворцев ООН на Донбасс поддержала Португалия. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на пресс-конференции с министром национальной обороны Португалии Хосе…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.04.18, 14:25 Об этом сегодня, 4 апреля, на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По словам украинского…
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 14:44 Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.
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