Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов (9 новостей) «Послы G7 призвали Верховную Раду отменить е-декларирование для активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний»

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Верховную Раду Украины принять законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменит требование об обязательном заполнении электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами.

Обновлено в 21:42 Послы стран «Большой семерки» обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Об этом говорится в совместном заявлении послов, опубликованном в ...

Обновлено в 21:46 Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.