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Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов (9 новостей)

«Послы G7 призвали Верховную Раду отменить е-декларирование для активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний»

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Верховную Раду Украины принять законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменит требование об обязательном заполнении электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами.

Обновлено в 21:42 Послы стран «Большой семерки» обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Об этом говорится в совместном заявлении послов, опубликованном в ...

Обновлено в 21:46 Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

ФОТО К НОВОСТИ: «Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов»
Фото Послы G7 призывают отменить е-декларирование для активистов
Фото Большая семерка призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров
Фото Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов
Фото Послы G7 призвали Раду отменить декларации для антикоррупционеров
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  29.03.18, 19:56 Послы также призывают Раду обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.03.18, 20:51 Послы стран "Большой семерки" (G7) призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских…
Depo.ua Depo.ua  ·  29.03.18, 20:51 Об этом говорится в совместном заявлении послов стран G7 в Украине, передает Depo.ua . G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members…
Телеграф Телеграф  ·  29.03.18, 20:58 Послы G7 призвали Верховную Раду отменить е-декларирование для активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.03.18, 21:14 Послы стран "Большой семерки" обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов…
ForUm ForUm  ·  29.03.18, 21:36 Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду Украины отменить требования закона о предоставлении электронных деклараций…
Хвиля Хвиля  ·  29.03.18, 21:42 Послы стран «Большой семерки» обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных…
Украинская правда Украинская правда  ·  29.03.18, 21:46 Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных…
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Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

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