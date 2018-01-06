Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа (4 новости) «Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть твердые доказательства, что протесты в стране очень четко…»

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа". Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, пишет Reuters.

Иранский посол Голамали Хошроу также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.

"К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал Хошроу.

В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.

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Как ранее сообщалось, 5 января Совбез ООН собрался на первое в этом году заседание, экстренно созванное США в связи с протестами в Иране.

Обновлено в 06:43 Посол Ирана Холамали Хошро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что правительство Ирана имеет "весомые доказательства" того, что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа", сообщает Reuters.