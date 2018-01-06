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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 06:43
· ООН · Правительство · Протесты · Доказательство · Посол · Иран
Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа (4 новости)

«Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть твердые доказательства, что протесты в стране очень четко…»

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа". Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, пишет Reuters.

Иранский посол Голамали Хошроу также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.

"К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал Хошроу.

В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.

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Как ранее сообщалось, 5 января Совбез ООН собрался на первое в этом году заседание, экстренно созванное США в связи с протестами в Иране.

Обновлено в 06:43 Посол Ирана Холамали Хошро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что правительство Ирана имеет "весомые доказательства" того, что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа", сообщает Reuters.

ФОТО К НОВОСТИ: «Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа»
Фото Посол Ирана заявил, что управление протестами происходило из-за рубежа
Фото Посол Ирана в ООН заявил о наличии доказательств организации протестов из-за рубежа
Фото Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа"
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Украинская правда Украинская правда  ·  06.01.18, 04:29 Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа".
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.18, 04:43 Посол Ирана Голамалі Хошро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что правительство Ирана имеет "весомые доказательства", что управление действующими протестами в стране "четко осуществлялось из-за…
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 06:43 Посол Ирана Холамали Хошро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что правительство Ирана имеет "весомые доказательства" того, что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа", сообщает…
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