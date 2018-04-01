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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 00:58
· Россия · Оружие · Великобритания · Химическое оружие · Отравление
Посол Великобритании о санкциях для РФ по делу Скрипаля: Все будет зависеть от дальнейших шагов России

Посол Великобритании о санкциях для РФ по делу Скрипаля: Все будет зависеть от дальнейших шагов России (8 новостей)

«А также впервые о том, почему Россия виновата в отравлении Виктора Ющенко»

В Москве дело отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля назвали "сфабрикованным".Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вопросы опубликовало министерство иностранных дел РФ на своем сайте.

Российская сторона задала следующие вопросы:

"Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в том числе с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии?

Россия направила Великобритании ноту с требованием объяснить роль Франции…
Россия направила Великобритании ноту с требованием объяснить роль Франции…

Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?

Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?

Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (так называемый "chain of custody")?

В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?"

При этом в Москве дело об отравлении Скрипаля назвали "сфабрикованным".

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым

Обновлено в 23:55 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, введение новых санкций в отношении России по делу об отравлении Скрипаля будет зависеть от дальнейших шагов РФ.

Обновлено в 00:58 Гоф уточнила, что высылка российских дипломатов это не просто акт солидарности с Великобританией, "это также очень четкий ответ на то что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России".

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Униан Униан  ·  01.04.18, 19:06 А также впервые о том, почему Россия виновата в отравлении Виктора Ющенко.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 20:15 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что в вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть…
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 21:45 В вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть от дальнейших шагов РФ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 23:29 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что в вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 23:55 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, введение новых санкций в отношении России по делу об отравлении Скрипаля будет зависеть от дальнейших шагов РФ.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.04.18, 00:58 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что в вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть…
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